Σοβαρή και καλά προετοιμασμένη η Εθνική, νίκησε με 84-79 το Ισραήλ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ξανά πράγματα και θαύματα. Στους οκτώ της Ευρώπης η Ελλάδα, με τη Λιθουανία θα παίξει την πρόκριση στα ματς των μεταλλίων.

Η διαφορά ποιότητας, ήταν μεγάλη. Η Εθνική χαρακτηρίστηκε φαβορί στο ματς με το Ισραήλ και το βράδυ της Κυριακής (7/9) επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Νίκησε με 84-79, προκρίθηκε στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 κι έδειξε πανέτοιμη για τη μάχη με τη Λιθουανία που δίνει το εισιτήριο για την τετράδα.

