Μια ομολογουμένως πολύ αμήχανη στιγμή περίμενε τον Βασίλη Σπανούλη, μετά την νίκη της Μονακό επί της Μπάγερν Μονάχου με 103-77 στην 17η αγωνιστική στην Euroleague.

Ο κόουτς της Μονακό εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ωστόσο, κανείς δημοσιογράφος δεν ήταν εκεί για να παρακολουθήσει τις δηλώσεις του.

«Καλησπέρα στον κανένα» είπε ο Βασίλης Σπανούλης αντιμετωπίζοντας με χιούμορ τη στιγμή. «Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος. Έτσι, συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη» πρόσθεσε και αποχώρησε.

Βίντεο: Οι λιτές δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

