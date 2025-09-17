Κάθε αρχή και δύσκολη. Για την Πάφος FC, όμως, η αποψινή αφετηρία αποτελεί το βάπτισμα του πυρός στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή (19:45 / Cytavision1). Στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η ομάδα που μέσα σε μόλις έντεκα χρόνια ύπαρξης μετατράπηκε από τοπικό όραμα σε ευρωπαϊκή πραγματικότητα, σηκώνει το βλέμμα στον ουρανό του Τσάμπιονς Λιγκ και κουνά το περίφημο σεντόνι με τ΄αστέρια. Αντίπαλος, ο Ολυμπιακός Πειραιώς∙ ένα όνομα βαρύ, με δυνατές παραστάσεις και τίτλους, που καθιστά την αποστολή των γαλάζιων ακόμα πιο απαιτητική.

Περισσότερα στο GOAL.