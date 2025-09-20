Αποθεωτικής υποδοχής έτυχε ο Λοΐζος Λοΐζου κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ισραήλ το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9). Οπαδοί της Χάποελ περίμαναν τον Κύπριο εξτρέμ και τον αποθέωσαν κατά την άφιξή του στην πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύονται στα Μέσα Ενημέρωσης του Ισραήλ, οπαδός της Χάποελ σήκωσε στους ώμους τον 22χρονο Κύπριο ακραίο επιθετικό, ο οποίος με κασκόλ της νέας του ομάδας στον λαιμό, χαμογελαστός δείχνει να απολαμβάνει τις πρώτες στιγμές παρουσίας του στο Ισραήλ.

Περισσότερα στο GOAL