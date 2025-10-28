Την επιθυμία να αγωνιστεί με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2026 και να είναι σε θέση να κάνει τη διαφορά εξέφρασε ο Λιονέλ Μέσι. Σε συνέντευξή του στο «NBC News», με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι, ο 38χρονος άσος μίλησε για το όνειρο να οδηγήσει τη χώρα του σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση.

