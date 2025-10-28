Την επιθυμία να αγωνιστεί με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2026 και να είναι σε θέση να κάνει τη διαφορά εξέφρασε ο Λιονέλ Μέσι. Σε συνέντευξή του στο «NBC News», με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι, ο 38χρονος άσος μίλησε για το όνειρο να οδηγήσει τη χώρα του σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση.
Μέσι: «Θέλω πολύ να με αξιώσει ο Θεός να είμαι στο Μουντιάλ του 2026»
ΣΧΟΛΙΑ
Προβολή σχολίων
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Κορυφαίοι αθλητές ενώνουν δυνάμεις στη νέα παγκόσμια εκστρατεία για την κλιματική αλλαγή – «Είναι ο πιο σκληρός αντίπαλος»
28 Οκτωβρίου, 2025
Μαρακανά: Προς πώληση το γήπεδο-μνημείο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Αντιδράσεις στη Βραζιλία
28 Οκτωβρίου, 2025