Ήταν μέλος της χρυσής γενιάς του 1992 (Μπέκαμ, αδελφοί Νέβιλ, Μπατ) που υπό τις οδηγίες του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον οδήγησε ξανά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κορυφή της Premier League και στην κατάκτηση δύο Champions League.

Ο Πολ Σκόοουλς, κατά πολλούς ο κορυφαίος μέσος παγκοσμίως εκείνη την περίοδο, όταν κρέμασε τα παπούτσια του, χάθηκε για λίγο από το προσκήνιο και επανεμφανίστηκε αναλαμβάνοντας τον ρόλο του τηλεσχολιαστή, μέχρι και πέρσι όταν είχε αναλάβει τον σχολιασμό των αγώνων της Γιουνάιτεντ στο Europa League.

Φέτος ο ξανθομάλλης άσος δεν εμφανίζεται σε κάποια εκπομπή και όπως αποκάλυψε μιλώντας στο podcast Stick to Football (που παρουσιάζουν οι πρώην συμπαίκτες του Γκάρι Νέβιλ. Ρόι Κιν μαζί με τους Τζέιμι Κάραχερ, Ίαν Ράι, Τζιλ Σκοτ) ο λόγος είναι ο 20χρονος γιος του Έιντεν ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού (Δείτε από το 14’17” του βίντεο που ακολουθεί).

«Ό,τι κάνω πλέον περιστρέφεται γύρω από εκείνον. Κάνω κάποια γυρίσματα σε στούντιο, αλλά όλο μου το πρόγραμμα έχει χτιστεί γύρω από τον Έιντεν. Την περασμένη σεζόν, κάθε Πέμπτη δούλευα στο Europa League για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά εκείνη ήταν η μέρα που συνήθως περνάω μαζί του. Άρχισε να αναστατώνεται, να δαγκώνει και να γρατζουνάει, γιατί κατάλαβε ότι η ρουτίνα του άλλαξε. Μπορεί να μην ξέρει τι μέρα ή τι ώρα είναι, αλλά ξέρει τι θα κάνει την κάθε μέρα, την κάθε στιγμή κι όταν αυτό αλλάζει, αλλάζει και η συμπεριφορά του», εξήγησε ο Σκόουλς και συνέχισε αναφερόμενος τον πρώτο καιρό που ενημερώθηκαν για την κατάσταση του:

«Ήταν πολύ δύσκολο εκείνα τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι η διάγνωση προέκυψε πριν γίνει δυόμισι ετών. Ξέραμε όμως από νωρίς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Θυμάμαι, μετά τη διάγνωση, παίζαμε εκτός έδρας με τη Ντέρμπι και απλώς δεν ήθελα να είμαι στο γήπεδο. Ο προπονητής με άφησε εκτός αποστολής την επόμενη εβδομάδα και δεν είχα πει τίποτα σε κανέναν. Το αποκάλυψα λίγες εβδομάδες αργότερα».

Παρά τη δυσκολία της εμπειρίας, ο Σκόουλς τόνισε πως δεν αναζητά συμπάθεια, ενώ συγκλόνισε πραγματικά αποκαλύπτοντας τον μεγαλύτερο φόβο του: «Δεν θέλω τη λύπηση του κόσμου. Ακόμα κι αν μιλούσα με κάποιον, αυτό δε θα βοηθούσε τον Έιντεν. Το μόνο που με απασχολεί τώρα, όσο μεγαλώνω, είναι τι θα συμβεί όταν δεν θα είμαι πια εδώ. Αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι συνεχώς».

Η πρώτη φορά που είχε μιλήσει ανοικτά για τον Έιντεν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μαζί του ήταν πριν από τρία χρόνια όταν και πάλι είχε φιλοξενηθεί στο podcast του Γκάρι Νέβιλ, σε μια συνέντευξη για την καριέρα του, αλλά και τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο.

