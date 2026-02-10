Ο United Strand είναι το διαδικτυακό ψευδώνυμο του Φρανκ Ίλετ, ενός παθιασμένου οπαδού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος έχει γίνει viral στα social media με μια ξεχωριστή πρόκληση! Έχει δεσμευτεί να μην κόψει τα μαλλιά του μέχρι οι «κόκκινοι» να κερδίσουν πέντε συνεχόμενα παιχνίδια.

Πλέον, 493 μέρες μετά, αυτό μπορεί να συμβεί αν στο αποψινό παιχνίδι των «Κόκκινων Διαβόλων» απέναντι στη Γουέστ Χαμ η ομάδα του Κάρικ επικρατήσει!

Έτσι άρχισε η ιστορία του… μαλλιού!

Η ιστορία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, σε μια περίοδο δύσκολης φόρμας της ομάδας, με σκοπό να φέρει λίγο χιούμορ στους οπαδούς. Αυτό που αρχικά ήταν μια βραχυπρόθεσμη δέσμευση εξελίχθηκε σε πάνω από χρόνο, καθώς τα ασυνεπή αποτελέσματα καθυστέρησαν το επόμενο κούρεμα. Τα μαλλιά του έχουν πλέον μεγαλώσει σε μεγάλο αφρό, συμβολίζοντας την υπομονή και τις προσπάθειες της ομάδας να βρει σταθερή επιτυχία.

Ο Φραν έχει γίνει γνωστός και για περιστατικά στο «Old Trafford». Είχε δεχτεί επίθεση από έναν άλλο άνδρα, ο οποίος τον τράβηξε από τα μαλλιά και φώναζε βρισιές, με αποτέλεσμα ο δράστης να αποκλειστεί επ’ αόριστον από το γήπεδο. Ακόμη, ο ίδιος προωθεί θετικότητα και φιλανθρωπία, συνεργαζόμενος με το Little Princess Trust, παρέχοντας περούκες σε παιδιά που χάνουν τα μαλλιά τους λόγω θεραπείας καρκίνου.

Frank Ilett began his no haircut challenge while Manchester United were still under Erik ten Hag – can Michael Carrick see it finish? 👀 pic.twitter.com/X5qgnt5ka3 — Sky Sports (@SkySports) February 10, 2026

Οι ακόλουθοι κι η αναφορά της ομάδας!

Η διαδικτυακή του παρουσία είναι εντυπωσιακή: Έχει σχεδόν 1.3 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, όπου ενημερώνει καθημερινά για την πορεία των μαλλιών του και τις αντιδράσεις στους αγώνες. Το ταξίδι του έχει φτάσει σε σημείο που ακόμη και ο προπονητής της ομάδας, Μάικλ Κάρικ και αρκετοί παίκτες έχουν σχολιάσει τη δέσμευσή του.

HOY PUEDE SER EL DÍA DEL CORTE DE PELO MÁS ESPERADO😱🔥



El Manchester United visita Londres para medirse al West Ham, con la posibilidad de su quinta victoria en juego y asegurar que el aficionado Frank Ilett tenga su esperado corte que se viene esperando desde el 2024👀🔴



Hoy… pic.twitter.com/uJjpuSj5su February 10, 2026

Μια ανάσα από το… κούρεμα

Ύστερα από τέσσερις συνεχόμενες νίκες της ομάδας, ο Φρανκ βρίσκεται μόλις μία νίκη μακριά από το να ολοκληρώσει την πρόκληση και να κόψει τα μαλλιά του. Το αποτέλεσμα του αποψινού αγώνα με τη Γουέστ Χαμ θα καθορίσει το αν θα πραγματοποιηθεί τελικά το κούρεμά του.

Ο Μάικλ Κάρικ παραδέχτηκε ότι τα παιδιά του τον έχουν ενημερώσει για την πρόκληση, αλλά σημείωσε πως δεν θα αναφερθεί σε αυτή στην ομιλία του με την ομάδα πριν από τον αγώνα…

novasports.gr