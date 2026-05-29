Σε συναγερμό βρίσκεται σήμερα η Συρία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης του Ευφράτη, η οποία οφείλεται τόσο στις έντονες βροχοπτώσεις όσο και στην αυξημένη ροή νερού από την τουρκική πλευρά, με αποτέλεσμα πλημμύρες στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας.
Το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι παρακολουθεί την κατάσταση στον ποταμό λόγω «της άνευ προηγουμένου αύξησης της ροής νερού από την τουρκική πλευρά». Η άνοδος της στάθμης οφείλεται αφενός στις σφοδρές βροχοπτώσεις και αφετέρου στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων του ποταμού από την πλευρά της Τουρκίας.
Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana έκανε λόγο για πλημμύρες στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ στα ανατολικά, όπου αρκετές γέφυρες ήταν απροσπέλαστες. Γεωργικές εκτάσεις και κατοικίες έχουν πληγεί.
Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν επίσης στη γειτονική περιοχή της Ράκα στα βόρεια.
Αυτές οι δύο επαρχίες, καθώς και εκείνη του Χαλεπίου (επίσης στα βόρεια), κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση. Η χωρητικότητα αποθήκευσης του φράγματος του Ευφράτη, στο βόρειο τμήμα της χώρας, έχει σχεδόν κορεστεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία την «απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού», πρόσθεσε.
Χθες, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν το άνοιγμα των θυροφραγμάτων, τα οποία όπως λέει δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και 40 χρόνια. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «ελεγχόμενη απελευθέρωση νερού» από το φράγμα Ατατούρκ, όπου παρατηρήθηκε άνοδος της στάθμης μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Τα θυροφράγματα υπερχείλισης άνοιξαν για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, σύμφωνα με αυτές τις πηγές.
Το φράγμα Ατατούρκ, ένα από τα τρία κυριότερα της Τουρκίας, κατασκευάστηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την άρδευση της περιοχής κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία.