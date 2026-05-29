Σε συναγερμό βρίσκεται σήμερα η Συρία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης του Ευφράτη, η οποία οφείλεται τόσο στις έντονες βροχοπτώσεις όσο και στην αυξημένη ροή νερού από την τουρκική πλευρά, με αποτέλεσμα πλημμύρες στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας.

Το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι παρακολουθεί την κατάσταση στον ποταμό λόγω «της άνευ προηγουμένου αύξησης της ροής νερού από την τουρκική πλευρά». Η άνοδος της στάθμης οφείλεται αφενός στις σφοδρές βροχοπτώσεις και αφετέρου στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων του ποταμού από την πλευρά της Τουρκίας.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana έκανε λόγο για πλημμύρες στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ στα ανατολικά, όπου αρκετές γέφυρες ήταν απροσπέλαστες. Γεωργικές εκτάσεις και κατοικίες έχουν πληγεί.

Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν επίσης στη γειτονική περιοχή της Ράκα στα βόρεια.

The awful irony here is that after 10+yrs of successive droughts, #Syria's agricultural sector was set to enjoy a boom harvest year after a series of heavy winter rains.



In recent days, the #Euphrates flooding has swamped large tracts of eastern #Syria's agricultural belt.

Flooding of the Euphrates River in Deir ez-Zor, northeastern Syria.

مشهد من سوريا بعد ان فتحت تركيا سدودها نتيجة امتلاءها بالمياه بعد الأمطار الغزيرة ويظهر كيف فاض نهر الفرات واغرق الكثير من المناطق . pic.twitter.com/F6EMw9WPEr May 28, 2026

The situation in eastern Syria is getting desperate.

The Euphrates river is at record level due to unprecedented rainfall & snow melt in Anatolian mountains

All make shift crossings were swept away in the current

(actual bridges were previously destroyed)

— Syrian-ed (@ALPtoYYZ) May 28, 2026

Αυτές οι δύο επαρχίες, καθώς και εκείνη του Χαλεπίου (επίσης στα βόρεια), κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση. Η χωρητικότητα αποθήκευσης του φράγματος του Ευφράτη, στο βόρειο τμήμα της χώρας, έχει σχεδόν κορεστεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία την «απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού», πρόσθεσε.

Χθες, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν το άνοιγμα των θυροφραγμάτων, τα οποία όπως λέει δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και 40 χρόνια. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «ελεγχόμενη απελευθέρωση νερού» από το φράγμα Ατατούρκ, όπου παρατηρήθηκε άνοδος της στάθμης μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Τα θυροφράγματα υπερχείλισης άνοιξαν για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, σύμφωνα με αυτές τις πηγές.

Το φράγμα Ατατούρκ, ένα από τα τρία κυριότερα της Τουρκίας, κατασκευάστηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την άρδευση της περιοχής κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία.

