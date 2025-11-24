Η κληρωτίδα της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca–Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025–2026 είχε κέφια και έβγαλε δυνατά ζευγάρια που ήδη προϊδεάζουν για σπουδαίες μονομαχίες. Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ, με όλες τις ομάδες να τοποθετούνται σε μία κληρωτίδα και τους αγώνες να είναι μονοί, προσφέροντας επιπλέον ένταση και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Η κληρωτίδα ανέδειξε δύο μεγάλα ντέρμπι: η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο ΓΣΠ και ο Άρης θα κοντραριστεί με την ΑΕΛ, προσφέροντας συναρπαστικές αναμετρήσεις. Αναμένεται μάλιστα και ένα τρίτο ντέρμπι, εφόσον η Ανόρθωση αποκλείσει την Καρμιώτισσα στην α’ φάση, καθώς στη συνέχεια θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Απόλλωνα.

