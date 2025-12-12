Μια… ισοπαλία μακριά από τον τεράστιο στόχο της 15ης θέσης στην κατάταξη της ΟΥΕΦΑ βρίσκεται η Κύπρος. Ο απολογισμός των κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν μία νίκη (1-0 η Ομόνοια τη Ραπίντ Βιέννης), μία ισοπαλία (1-1 η ΑΕΚ με τη Χάκεν) και μία ήττα (0-2 η Πάφος FC με τη Γιουβέντους). Επομένως, προσθέσαμε στο σακούλι 750 βαθμούς.

