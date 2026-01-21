Ένα πέναλτι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, με εκτελεστή τον Κονσεϊσάο, έστειλε την ΑΕΛ στους «8» του Κυπέλλου, αφού επικράτησε με 1-0 του Άρη και τον άφησε εκτός διοργάνωσης.

Στο 90’+2 καταγράφηκε η φάση της ανατροπής του Κονσεϊσάο από τον Κορέια, η οποία καταλογίστηκε μέσω on field review, αφού αρχικά ο Χριστοφόρου υπέδειξε φάουλ υπέρ των «πρασίνων».

Ένα παιχνίδι με χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν, με τις σπουδαιότερες για τους νικητές στο πρώτο ημίχρονο και για τους ηττημένους στο δεύτερο.

Η πρόκριση πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους οπαδούς της ΑΕΛ, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε.

