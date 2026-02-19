Τι κερδίζει η Κύπρος και ποιος ο ρόλος Ομόνοιας και ΑΕΚ που συνεχίζουν στο Κόνφερενς Λιγκ.

Η Ομόνοια επιστρέφει απόψε (22:00) στη δράση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, φιλοξενώντας τη Ριέκα, για τα πλέι οφ των «16» του Κόνφερενς Λιγκ, και μαζί της αναζωπυρώνεται η μεγάλη προσπάθεια για να διατηρηθεί η «χρυσοφόρα» 15η θέση της Κύπρου στην κατάταξη της UEFA.

Από εδώ και στο εξής, κάθε βαθμός αποκτά τεράστια σημασία, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στη μάχη της παραμονής στο Top-15. Η Πάφος FC πρόσφερε εξαιρετική συγκομιδή βαθμών, ωστόσο το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζουν πλέον η Ομόνοια και η ΑΕΚ στο Conference League, κρατώντας ζωντανό το κυπριακό όνειρο για πέντε ευρωπαϊκές συμμετοχές και δεύτερη παρουσία στο Champions League.

