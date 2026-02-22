Ο εμφύλιος διχασμός του 1948, γέννησε την Ομόνοια και μαζί το μεγάλο ντέρμπι του κυπριακού ποδοσφαίρου. ΑΠΟΕΛ εναντίον Ομόνοιας ή Ομόνοια εναντίον ΑΠΟΕΛ. Το ντέρμπι «αιωνίων»! Κάποιοι «χλευάζουν» με το επιχείρημα «αν είναι αυτό ντέρμπι αιωνίων, τότε το Old Firm, ανάμεσα στη Σέλτικ και τη Ρέιντζερς που γεννήθηκε το 1888, τι είναι;», αλλά κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι το ματς που μαγνητίζει τον περισσότερο κόσμο στο νησί μας. Η Ομόνοια γεννήθηκε μέσα… απ’ το ΑΠΟΕΛ, ενώ η αντιπαλότητα θέριεψε λόγω και των πολιτικών πεποιθήσεων που αντιπροσωπεύει η κάθε ομάδα. Για τον κύριο όγκο των οπαδών τους, είναι κάτι περισσότερο από μία ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

