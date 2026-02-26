Επαναληπτικός αγώνας με τη Ριέκα με φόντο τους «16» του Κόνφερενς Λιγκ για την Ομόνοια. Οι πράσινοι αναμετρώνται εκτός έδρας με τους Κροάτες και ευελπιστούν ότι θα ανατρέψουν την ήττα του πρώτου αγώνα με 1-0, παίρνοντας έτσι την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ ήταν καλύτερη από τον αντίπαλο της στο ΓΣΠ, ωστόσο δεν μπόρεσε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ, με αποτέλεσμα να χάσει στο τέλος με 1-0. Το «τριφύλλι» χρειάζεται τη νίκη, μεταξύ άλλων, και για να βγάλει άμεσα αντίδραση μετά την ήττα από τον «αιώνιο» αντίπαλο για το πρωτάθλημα.

