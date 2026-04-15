Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να συναντηθούν, όμως ακόμη δεν έχει αποφασισθεί το πότε και πού, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αντιπροσωπεία του Πακιστάν είναι καθ’ οδόν για την Τεχεράνη, για να μεταφέρει ένα μήνυμα από τις ΗΠΑ και να σχεδιάσει τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

To Sky News αναφέρει πάντως ότι ο νέος γύρος συνομιλιών θα διεξαχθεί και αυτός στην Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες Τρίτη ανέφερε ότι «κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες».

Οι πολύωρες συνομιλίες μεταξύ των πλευρών, τηνν περασμένη εβδομάδα στο Πακιστάν, δεν είχαν καταλήξει πουθενά. Σε απάντηση οι ΗΠΑ, δια του προέδρου Τραμπ, αποφάσισαν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

