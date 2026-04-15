Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα η οποία επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα δίχρονο αγόρι, σε πολυκατάστημα στην Ομάχα της Νεμπράσκα.

Το αστυνομικό τμήμα ανακοίνωσε πως θα κάνει έρευνα για τον αστυνομικό που πυροβόλησε την 31χρονη Νοέμι Γκούζμαν. Η γυναίκα σκοτώθηκε ακαριαία ενώ εκπρόσωπος του πολυκαταστήματος είπε στο Newsweek πως συνεργάζεται με τις Αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το αστυνομικό τμήμα αναφέρει πως έγιναν δύο κλήσεις στην άμεση δράση και στη μία ο πολίτης είπε πως υπήρχε μια γυναίκα με ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο μαζί με ένα μικρό παιδί.

Περιπολικό με δύο αστυνομικούς έφτασε στο σημείο και εντόπισε την 31χρονη στο πάρκινγκ του πολυκαταστήματος «δίπλα σε ένα καροτσάκι» στο οποίο ήταν και το παιδί. Η 31χρονη «απειλούσε» τον δίχρονο με μαχαίρι και «οι αστυνομικοί έδωσαν επανειλημμένες προφορικές εντολές στην Γκούζμαν να ρίξει το μαχαίρι. Αυτή αρνήθηκε να το ρίξει και μαχαίρωσε το αγόρι. Οι δύο αστυνομικοί πυροβόλησαν με τα υπηρεσιακά τους όπλα. Ο κηδεμόνας του παιδιού, μαζί με έναν περαστικό, αφαίρεσαν αμέσως το παιδί από το καρότσι και του παρείχαν βοήθεια. Οι αστυνομικοί άρχισαν να παρέχουν πρώτες βοήθειες στην Γκούζμαν, ωστόσο, αυτή διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο».

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από την έρευνα στις κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε πως η 31χρονη είχε κλέψει το μαχαίρι από το εσωτερικό του πολυκαταστήματος και στη συνέχεια απείλησε τον κηδεμόνα του παιδιού, αναγκάζοντάς τον να περπατήσει μπροστά από το καρότσι που μέσα ήταν το παιδί.

«Η Γκούζμαν τους οδήγησε μέσα από το κατάστημα και στο πάρκινγκ. Οι αστυνομικοί έφτασαν λίγο μετά την έξοδο της Γκούζμαν, του κηδεμόνα και του παιδιού από το κατάστημα και την έναρξη της πορείας τους προς τα ανατολικά, προς την είσοδο του πάρκινγκ.

«Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ενήργησαν με επαγγελματισμό για να παρέμβουν και να σώσουν τη ζωή ενός παιδιού», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Ομάχα, Τοντ Σμάδερερ. «Η κοινότητα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής γνωρίζοντας ότι οι αστυνομικοί της Ομάχα είναι πάντα έτοιμοι να δράσουν με θάρρος και αποφασιστικότητα στις πιο σοβαρές καταστάσεις για την προστασία του κοινού», συμπλήρωσε.

Ο δήμαρχος της Ομάχα, Τζον Γ. Γιούινγκ Τζούνιορ, ευχαρίστησε την αστυνομία για την άμεση δράση που απέτρεψε μια μεγαλύτερη τραγωδία: «Είμαι ευγνώμων για τον επαγγελματισμό του τμήματος».

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε άδεια μετ’ αποδοχών, σύμφωνα με την πολιτική του τμήματος και θα ανακριθούν. Το αστυνομικό τμήμα της Ομάχα ζητά από μάρτυρες που ενδέχεται να είδαν ή να κατέγραψαν οποιαδήποτε ενέργεια της 31χρονης να επικοινωνήσουν με τις Αρχές.

Ταυτόχρονα, έδωσε στη δημοσιότητα και δύο φωτογραφίες από την κάμερα που φορούσε ένας από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, οι οποίες δείχνουν την Γκούζμαν οπλισμένη με το μαχαίρι:

protothema.gr