Βαθιά θλίψη προκάλεσε στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Βασίλης Γκούμας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία αθλητική παρακαταθήκη.

Αγωνιζόταν στη θέση του πάουερ φόργουορντ και σέντερ και υπήρξε ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του μπάσκετ της χώρα μας και σίγουρα από τους καλύτερους Ευρωπαίους της εποχής του.

Ήταν δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατέκτησε το Κύπελλο με την ΑΕΚ το 1981, ενώ τέσσερις φορές αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Το 1974 έπαιξε στην Μικτή Ευρώπης.

Αγωνίστηκε στην Εθνική Ελλάδος από το 1966 μέχρι το 1975. Εκτός της ΑΕΚ, αγωνίστηκε και στον Πανελλήνιο και τον Ηλυσιακό. Φόρεσε και τη φανέλα ομάδων της Νοτίου Αφρικής (Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπα, Αθλητική Λέσχη Γιοχάνεσμπουργκ, Αθλητική Λέσχη Λαουρένσο Μάρκες).

