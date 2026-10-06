Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε καταγγελίες για πιέσεις να συμμετάσχει σε χειραγώγηση αγώνα, αλλά και για απειλές εις βάρος του, προχώρησε ο Αλεξάντερ Κάτσκεβιτς, αναφερόμενος στη θητεία του στην Καρμιώτισσα. Μιλώντας στο YouTube κανάλι του Ντένις Μπόικο, ο Λευκορώσος προπονητής περιέγραψε περιστατικά που, κατά τον ίδιο, συνέβησαν την περίοδο που εργαζόταν στην κυπριακή ομάδα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κάτσκεβιτς διατυπώνει ανάλογες καταγγελίες για τη θητεία του στην Κύπρο. Είχε αναφερθεί και σε προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του σε φερόμενη χειραγώγηση αγώνα και σε εκφοβισμό εις βάρος του, προβάλλοντας τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες αποχώρησής του από την Καρμιώτισσα.

Στη συνέντευξή του στον Μπόικο, υποστήριξε ότι ο τότε αθλητικός διευθυντής τού ζήτησε να συμμετάσχει η ομάδα σε αγώνα με προκαθορισμένο αποτέλεσμα, υποδεικνύοντάς του συγκεκριμένο σκορ. Ο Κάτσκεβιτς ανέφερε ότι αρνήθηκε και επικοινώνησε με τον τότε πρόεδρο, ο οποίος, κατά την αφήγησή του, παρουσίασε τέτοιου είδους παιχνίδια ως μέρος της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας στην Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα στο Goal.com