Το νέο C5 Aircross επιλέχθηκε ανάμεσα στους επτά φιναλίστ για το ευρωπαϊκό βραβείο Car of the Year 2026 (COTY). Ένα θεσμό που αξιολογεί μοντέλα για την Ευρώπη από το 1963. Ανάμεσα στα υποψήφια μοντέλα, το νέο C5 Aircross κατάφερε να ξεχωρίσει, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Citroën στην κατηγορία των C-SUV και την τεχνολογική, σχεδιαστική και εργονομική αναβάθμιση της τελευταίας γενιάς του μοντέλου.

Η επιλογή του C5 Aircross στη λίστα των φιναλίστ δεν αποτελεί απλώς μία διάκριση. Αντανακλά τη συνολική μεταμόρφωση του μοντέλου, το οποίο εξελίχθηκε σε κάθε επίπεδο όπως σχεδίαση, άνεση, τεχνολογία, συστήματα υποβοήθησης και φυσικά, επιλογές κίνησης. Η Citroën παραμένει πιστή στο DNA της, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις μετακίνησης που έχουν στον πυρήνα τους την άνεση και την ευελιξία , στοιχεία που το C5 Aircross ενσωματώνει στο έπακρο.

Η νέα γενιά C5 Aircross υιοθετεί μια πιο έντονη σχεδιαστική ταυτότητα. Με δυναμικό, μυώδες και αεροδυναμικά βελτιστοποιημένο αμάξωμα, το SUV της Citroën αποκτά ισχυρή παρουσία στον δρόμο, παραμένοντας παράλληλα κομψό. Το εσωτερικό δίνει έμφαση στη φιλοσοφία Advanced Comfort με στοιχεία όπως άνετα καθίσματα, κορυφαία απορρόφηση ανωμαλιών χάρη στην ανάρτηση με Progressive Hydraulic Cushions, καθώς και μεγάλη ευρυχωρία σε όλους τους χώρους. Το μοντέλο διατηρεί την κορυφαία του πρακτικότητα, με το πορτμπαγκάζ και τον χώρο επιβατών να μην επηρεάζονται από την επιλογή κινητήρα.

Το σύγχρονο και εργονομικό κόκπιτ αναβαθμίζεται με μια νέα, μεγάλη οθόνη αφής Cascade, η οποία προσφέρει υψηλή ευχρηστία, άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες και καθαρή προβολή πληροφοριών. Ο εξοπλισμός τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνει συστήματα τελευταίας γενιάς, όπως τα Citroën Matrix LED φωτιστικά και το Drive Assist 2.0 Pack, που ενισχύουν την ασφάλεια και προσφέρουν πιο χαλαρή και ελεγχόμενη εμπειρία οδήγησης.

Με στόχο να καλύψει κάθε ανάγκη, το νέο C5 Aircross διατίθεται με μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων, προσφέροντας πρωτοφανή ευελιξία στη χρήση. Προσφέρετε υβριδικό με αυτονομία που ξεπερνά τα 950 km (WLTP) αλλά και Plug-in Hybrid με πάνω από 100 km ηλεκτρικής αυτονομίας σε αστικές συνθήκες και σχεδόν 1.100 km συνολικής αυτονομίας. Στην γκάμα υπάρχει και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με 520 km αυτονομίας ενώ σύντομα θα προστεθεί και έκδοση με σχεδόν 680 km αυτονομίας.