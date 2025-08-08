Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο το Τζόκερ. Μετά το νέο μέγα τζάκποτ που σημειώθηκε χθες το βράδυ το ποσό που θα μοιράσει η επόμενη κλήρωση εκτοξέυτηκε στα ύψη. Αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που μοίρασε ποτέ το Τζόκερ.

Συγκεκριμένα, οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής 10/08/2025 θα μοιραστούν τουλάχιστον €23.500.000, μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή διαλογή της 2946ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Επίσης, τέσσερα τυχερά δελτίά βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία. Μάλιστα, τα τρία από αυτά παίχτηκαν στην Κύπρο.

Δείτε που παίχτηκαν τα τυχερά δελτία που κερδίζουν από €100.000,00: