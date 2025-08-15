ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Οικονομίδου – Κεφάλα Μάρλεν, Ιθάκης 84Γ-Δ. Έναντι νοσοκομείου «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22352933, 99664343.

>Λαζάρου Λίζα, Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106. Κοντά στα «McDonald’s», Λακατάμια, τηλ. 22381581, 22383120.

>Χριστοδούλου Κυπρούλλα, Καρπενησίου 25Α. Κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κένεντι, Λευκωσία, τηλ. 22376960, 22378494.

>Καγκελλάρη Χριστίνα, Καντάρας 152, κατ. Β, Στρόβολος, τηλ. 22315795.

>Κραμβής Σ. Κλεάνθης, Καλλιπόλεως 12Γ-Δ. Δίπλα από το Ταχυδρομείο Λυκαβηττού, Λευκωσία, τηλ. 22761699, 22516577.

>Κυριάκου Εύα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 74Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Λατσιά, τηλ. 22571060.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Παπασπύρου – Καντωνίδου Μάρω, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272. Δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25390354, 25388448.

>Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Θεόδωρου Ποταμιάνου 52. «Jumbo» Πολεμιδιών, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25735505.

>Κωνσταντόπουλος Κώστας, Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Λεμεσός, τηλ. 25365325.

>Κετσιμπάσης Αναγνώστης, Ρενάτου Καρτεσίου 12. 100μ. βορείως του κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς, προς Δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον αρτοποιείου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25326600, 99903900.

>Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα, Γρίβα Διγενή 145Β&Γ. Έναντι υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Νεάπολη, Λεμεσός, τηλ. 25250026, 99748468.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Ιωαννίδου Χρυστάλλα, 1ης Απριλίου 29, Λάρνακα, τηλ. 24650565, 99917405.

>Τσαγγάρη Νικόλας, Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια. Απέναντι από «Super Discount Store», Αραδίππου, τηλ. 24644490.

>Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.

ΠΑΦΟΣ

>Πιστέντη – Ιουλιανού Άντρη, Τάφοι των Βασιλέων 24. 300μ. από MALL προς «Coral Bay», Τάφοι των Βασιλέων, Κάτω Πάφος, τηλ. 26950073, 26950778.

>Παπαδοπούλου Χριστιάνα, Ελλάδος 83. Έναντι υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26931339, 99513254.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.

>Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.