ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Οικονομίδου – Κεφάλα Μάρλεν, Ιθάκης 84Γ-Δ. Έναντι νοσοκομείου «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22352933, 99664343.

>Λαζάρου Λίζα, Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106. Κοντά στα «McDonald’s», Λακατάμια, τηλ. 22381581, 22383120.

>Χριστοδούλου Κυπρούλλα, Καρπενησίου 25Α. Κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κένεντι, Λευκωσία, τηλ. 22376960, 22378494.

>Καγκελλάρη Χριστίνα, Καντάρας 152, κατ. Β, Στρόβολος, τηλ. 22315795.

>Κραμβής Σ. Κλεάνθης, Καλλιπόλεως 12Γ-Δ. Δίπλα από Ταχυδρομείο Λυκαβητού, Λευκωσία, τηλ. 22761699, 22516577.

>Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ. Δίπλα από Κέντρο Υγείας Λατσιών, δρόμος πρώην «Laiki Sporting Club», Λατσιά, τηλ. 22480888.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Γερολέμου Ανδρονίκη, Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40. Πλησίον «Kofteros», απέναντι από «KFC», Λεμεσός, τηλ. 25737350, 96640297.

>Ιωάννου Αλέξανδρος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 184. Πλησίον φώτων τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», απέναντι από στάση λεωφορείου Λανιτείου Λυκείου, Λεμεσός, τηλ. 25746400, 99844400.

>Ιασονίδης Κωνσταντίνος, Σπύρου Κυπριανού 23Β. 200μ. δυτικά από λούνα παρκ «Γαλάκτικα», απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25358000, 99746622.

>Χουβαρτάς Στέλιος, Παναγιώτη Τσαγγάρη 9. Ποταμός Γερμασόγειας, δίπλα από υπεραγορά «Παπάς», Γερμασόγεια, τηλ. 25879006, 96560251.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Ζαχαρίου Αδαμαντία, Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13. Πλησίον φρουταρίας «Άχνα», Λάρνακα, τηλ. 24260000.

>Γεωργίου Γεωργία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου, τηλ. 24534388, 96331190.

>Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α. Πλησίον κινεζικού εστιατορίου «Ταϊπέι», Λάρνακα, τηλ. 24656469, 24662689.

ΠΑΦΟΣ

>Φιλιππίδου – Γεωργιάδου Κωνσταντία, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93. Έναντι καταστήματος ρούχων «ΝΟΥΜΕΡΟ», Πάφος, τηλ. 26949259, 26222670.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Πισιήας Αντώνης, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.

>Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.