Καλός ο καιρός σήμερα , αλλά με ενισχυμένους ανέμους και ταραγμένη θάλασσα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου,

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά το απόγευμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει τη Δευτέρα μικρή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τρίτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Την Τετάρτη, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.