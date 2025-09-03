Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης ή και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και στα βόρεια και μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 βαθμούς στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 33 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα, ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι και σταδιακά ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Παρασκευή, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση για να κυμανθεί κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή.