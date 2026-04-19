Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα, μετά το σοβαρό περιστατικό σκόνης, που έπληξε την Κύπρο τα τελευταία 24ωρα, καθώς η συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα έχει περιοριστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το πρωί της Κυριακής η ατμόσφαιρα στις νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές του νησιού άρχισε να καθαρίζει, ενώ τα ορεινά και το ανατολικό μισό παρέμεινε στο επίπεδο 2.

Εντός της ημέρας και μέχρι το απόγευμα η ατμόσφαιρα αναμένεται ότι θα καθαρίσει σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού, ενώ η πρόγνωση μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη δεν παρουσιάζει ενδεχόμενο νέου κύματος σκόνης.

Στην απομάκρυνση της σκόνης συνέβαλαν σημαντικά οι άνεμοι, όπως ανέφερε λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, ενώ τοπικά βοήθησε και η βροχόπτωση που σημειώθηκε τις δύο τελευταίες ημέρες.

Βροχοπτώσεις αναμένονται και σήμερα, καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, με τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού.

Την ερχόμενη εβδομάδα μεμονωμένες ενδέχεται να σημειωθούν μόνο στα ορεινά, ενώ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με ημερήσιες θερμοκρασίες γύρω στους 21-22 βαθμούς, λίγο πιο κάτω από τους 24, που είναι ο κανονικός μέσος όρος για την εποχή.

