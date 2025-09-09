Εποχική χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά, κυρίως στα δυτικά παράλια και στα βόρεια, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, περιοχές του εσωτερικού και βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά, κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και τοπικά στα νότια το απόγευμα, μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά, κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ τις απογευματινές ώρες τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που νωρίς τα απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Παρασκευή, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.