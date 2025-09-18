ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ριζάκου Μαρία, Αρμενίας 5Α. Aρχή Λεωφ. Αρμενίας, κοντά στα φώτα τροχαίας με Λεωφ. Λεμεσού, Στρόβολος, τηλ. 22333670, 96208285.

Κούτρουλος Θεοχάρης, 28ης Οκτωβρίου 42Α, Δρόμος παγωτών, Έγκωμη, τηλ. 22350091, 22721945.

Λύμπουρας Χαράλαμπος, Λεωφόρος Τσερίου 229, κατάστημα κάτω από την «Green Dot», Στρόβολος, τηλ. 22524919, 99278255.

Χριστοδουλίδης Χάρης, Ανδρέα Αβρααμίδη 49. Πλησίον νοσοκομείου «Αρεταίειο», Δασούπολη, Στρόβολος, τηλ. 22879747.

Αγγελή Ελένη, Ανθουπόλεως 60. Στον κυκλικό κόμβο για «Nicosia Mall», έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά, Λακατάμια, τηλ. 22252324.

Αντωνίου Ιωάννης, Γιάννου Κρανιδιώτη 64, Λατσιά, τηλ. 22481370, 22481233.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νεοκλέους Άντρια, Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, κατ. 234. Πλησίον κυκλικού κόμβου Τροόδους, απέναντι από «Coffee Island», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25322333, 99824908.

Σταυρινίδου Ζώη, Πέτρου Τσίρου 50. Δρόμος «Debenhams Apollon», πλησίον εκκλησίας Πέτρου και Παύλου και έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λεμεσός, τηλ. 25250984, 99762353.

Κλεάνθους Χρυστάλλα, 16ης Ιουνίου 1943, 16. Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας, Λεμεσός, τηλ. 25748070, 25340534.

Κωνσταντίνου Μαρία, Γρηγόρη Αυξεντίου 5. Δρόμος Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, έναντι φρουταρίας «Μαδαρή», Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25851000, 99997990.

Καλαϊτζίδη Ίρμα, Γεωργίου Α΄ 61, κατ. G. Παραλιακός δρόμος, απέναντι από το ξενοδοχείο «PARK BEACH» (Δασούδι), Γερμασόγεια, τηλ. 25312012, 25342612.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη, Κιλκίς 15-17, «Αντρούλλα Court», κατ. 4. Πλησίον Σχολής Καλογραιών, Λάρνακα, τηλ. 24651035, 24624163.

Κουλουμά Δημητρίου Άννα, Ηνωμένων Εθνών 16Α. Δρόμος Λάρνακας – Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24642333, 24661155.

Ρωτή Χριστοφόρα, Κυριάκου Μάτση 5, κατ. 1. Έναντι «SUPER DISCOUNT STORE», σύνορα Λιβάδια – Αραδίππου, Λιβάδια, τηλ. 24400897, 97790853.

ΠΑΦΟΣ

Πίρπα Αλεξάνδρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 80. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Λυκείου Κύκκου, Πάφος, τηλ. 26948222.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική Σωτήρας), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.