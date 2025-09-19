ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κόκκινος Τάσος, Χρυσάνθου Μυλωνά 13. Πάροδος λεωφόρου Λεμεσού και Αρμενίας, μεταξύ «Pahit ice» και κτηρίου «Τσεριώτη» (πρώην «Unicars»), Στρόβολος, τηλ. 22777117, 99086602.

Μένοικος Κυριάκος, Λεωφ. Κυρηνείας 53. Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, πλησίον εισόδου «Σκαλί Αγλαντζιάς», Αγλαντζιά, τηλ. 22005704.

Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης, 28ης Οκτωβρίου 28Β&Γ. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Έγκωμη, τηλ. 22590447, 22819910.

Τιμινή Αντωνία, Αγίου Στυλιανού 34Ε. Απέναντι από την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού, Λακατάμια, τηλ. 22322225.

Νικολάου – Πήτερ Ανδρέας, Αγίου Ανδρέα 12. 100μ. από την εκκλησία Παλουριώτισσας προς Άγιο Αντώνιο, δίπλα από λουκουμάδες «Μιχαλάκης», Λευκωσία, τηλ. 22430032, 22424078.

Κυριάκου Εύα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 74Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Λατσιά, τηλ. 22571060.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Δήμου Έλενα, Πάφου 2Β. Τέλος του αυτοκινητοδρόμου, απέναντι από «Είδη Υγιεινής Γιώτης Χρίστου», Ερήμη, τηλ. 25935873, 96657403.

Παναγίδου Παυλίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α, Κτήριο Κτηματολογίου. Δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL, Λεμεσός, τηλ. 25575777, 25257487.

Κέκκος Χαράλαμπος, Αγίας Φυλάξεως 202Α. Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου, Λεμεσός, τηλ. 25339810, 25752352.

Τοουλιά Παναγιώτα, Ναυπλίου 28. Έναντι Πολυκλινικής «Υγεία», Λεμεσός, τηλ. 25350829, 25715141.

Βασιλείου Ιωάννα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117, Πολυκατοικία «ΡΙΑΛΑΣ». Έναντι «MARIEL FASHION», Λεμεσός, τηλ. 25587780, 99444906.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Γεωργίου Λευτέρης, Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50. Πλησίον Τεχνικής Σχολής, Λάρνακα, τηλ. 24631390, 99533388.

Θεοφάνους Δέσπω, Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, «Παναγιώτειο Μέγαρο», κατ. 2. Έναντι «Costa Coffee», Λάρνακα, τηλ. 24622522, 24720083.

Πύριλλου Ηλιάνα, Πενταδακτύλου 57, περιοχή «Βεργίνα», Αραδίππου, τηλ. 24530004, 96180602.

ΠΑΦΟΣ

Ροΐδη Σοφία, Αγίων Αναργύρων 21. Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων, Κάτω Πάφος, τηλ. 26221300, 26931985.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.