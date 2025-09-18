Προειδοποίηση για ισχυρούς μέχρι πολύ ισχυρούς ανέμους που θα επηρεάσουν τα παράλια, εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση ισχύει από τις 23.00 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι τις 10.00 το πρωί της Παρασκευής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά χαμηλές νεφώσεις.

“Ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 και παροδικά σφοδροί 6 με 7 μποφόρ, βόρειοι ως βορειοανατολικοί άνεμοι θα επηρεάσουν τοπικά τα βόρεια, τα ανατολικά και τα νοτιοδυτικά παράλια”, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, προσθέτοντας ότι η θάλασσα στα βόρεια και τοπικά στα ανατολικά θα καταστεί μέχρι κυματώδης και τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ταραγμένη.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ από αργά απόψε και μέχρι το πρωί, αναμένεται πολύ ισχυρό βόρειο ρεύμα αέρα.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μεχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και στα προσήνεμα ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 και παροδικά στα βορειοανατολικά μέχρι σφοδροί 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά στα βόρεια παράλια ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά στα βόρεια, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνεόυν, αρχικά βόρειοι ως βορειοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, παρόλο που αρχικά στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο μέχρι τη Δευτέρα, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

