Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις στο δυτικό μισό του νησιού οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.