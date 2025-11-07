Ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 1η κατηγορία (5+1) της χθεσινής κλήρωσης του Τζόκερ, κερδίζοντας το εντυπωσιακό ποσό των €2.321.064,72.

Παράλληλα, εννέα (9) δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5 επιτυχίες), με κάθε ένα να κερδίζει το ποσό των €100.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν χθες ήταν: 41, 33, 25, 36, 38

Τζόκερ ο αριθμός: 12

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, το ποσό που θα μοιραστούν οι νικητές της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου 2025, ανέρχεται σε τουλάχιστον €1.000.000.

Οι κληρώσεις Τζόκερ του ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.