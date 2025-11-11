ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πέτρου Δέσποινα, Λεωφ. Τσερίου 84. Δίπλα από υπεραγορά «Αυγουστής», έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Στρόβολος, τηλ. 22441666, 99207872.

Ακριτίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Τζον Κένεντι 70Α. Δίπλα από «ACS courier» και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22316123.

Τσαγκάρης Λούκας, Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος γωνία, «Bridge House», Λευκωσία, τηλ. 22671531, 22439014.

Χατζηιωάννου Αννίτα, Νάξου 14Γ. Πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα, απέναντι από CYTA, Λευκωσία, τηλ. 22755999, 22429210, 22429429.

Νεοφύτου Μαρίνα, Γερμανού Πατρών 5. Πίσω από το MALL, Έγκωμη, τηλ. 22322226, 99089428.

Μακρίδου Στέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9Α. Απέναντι από το Σωματείο «ΟΧΙ», Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521071, 97612991.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 23. Φώτα τροχαίας «FOUI», Λεμεσός, τηλ. 25363655, 99461515.

Ποταμίτου Μαρία, Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ 29Β. Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25364000, 25382333.

Παναγιώτου Παναγιώτης, Αγίας Φυλάξεως 225. 100μ. από τον κυκλικό κόμβο Αγ. Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Λεμεσός, τηλ. 25770930, 25811860.

Δάρβης Γεώργιος, Βασίλη Μιχαηλίδη 13, «IASO MEDICAL CENTER», Λεμεσός, τηλ. 25347070, 99201014.

Βασιλείου Άριστος, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63. Έναντι ψησταριάς «Καπάτσος», Λεμεσός, τηλ. 25580906, 99444906.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από τα φώτα τροαχαίας Πυροσβεστικής προς το νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.

Ζαχαρία Ζαχάρω, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87. 500μ. από υπεραγορά «Σπύρος», Αραδίππου, τηλ. 24322050.

Ραμίρεζ Λύδια, Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα, τηλ. 24634390, 96323458.

ΠΑΦΟΣ

Ηρακλέους Χαράλαμπος, Ελλάδος 74. 200μ. πιο κάτω από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», απέναντι από τη φρουταρία «Κήπος της Εδέμ», Πάφος, τηλ. 26942343, 99107608.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.