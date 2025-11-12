ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σπανός Νικόλας, Θεσσαλονίκης 1Δ. Δίπλα από υπεραγορά «Μετρό» (Πλατύ), Αγλαντζιά, τηλ. 22337761, 99337761.

Φέσια Ήβη, Λεωφ. Τσερίου 173Γ. Μεταξύ κυκλικού κόμβου Τσερίου και LIDL, Στρόβολος, τηλ. 22321499, 99042275.

Αμπαρτσουμιάν Ρόμπερτ, Τζον Κένεντι 46Β. Μετά το «Akis Express», πηγαίνοντας προς λεωφόρο Νίκης, Λευκωσία, τηλ. 22495009.

Μούγης Μάριος, Ανδροκλέους 15Β, πολυκατοικία «ΑΜΑΡΑΛ 13». Έναντι «Μεγάρου Αλήθειας», Λευκωσία, τηλ. 22763575, 97763300.

Σεργίου Δώρα, Δελφών 18. Από μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, μετά τη ρωσική πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22775613, 22778449.

Κτενά Κλεοπάτρα, Μιχαήλ Ολυμπίου 10, Δάλι, τηλ. 22524411.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κονναρής Κωνσταντίνος, Νίκου Γεωργίου 66Α. Δρόμος προς ξενοδοχείο «Επισκοπιάνα», κάτω από το γυμναστήριο «L.A. Fitness», Επισκοπή, τηλ. 25586100, 96566901.

Χριστοφόρου Αλέξανδρος, Μαρίνου Γερολάνου 12. Βόρεια των φώτων τροχαίας του «FOUI», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25661101, 25561083.

Κλεάνθους Χρυστάλλα, 16ης Ιουνίου 1943 16. Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας, Λεμεσός, τηλ. 25748070, 25340534.

Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19. Έναντι πρώην Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Νικολάου, Λεμεσός, τηλ. 25582626, 99815996.

Λεφτερίδη Μαρίνα, Χαράλαμπου Ευαγόρου 37. Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το κοιμητήριο, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25001895, 96550299.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σμυρίλλη – Πύλα Χριστίνα, Νικοδήμου Μυλωνά 12. Έναντι υπεραγοράς «Μετρό», Λάρνακα, τηλ. 24650777, 24821580.

Πασχάλης Κωνσταντίνος, Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37. Δρόμος πρώην ΑΗΚ, Λάρνακα, τηλ. 24662233, 99489611.

Ταντελές Νικόλας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 30, Κίτι, τηλ. 24427300, 97476760.

ΠΑΦΟΣ

Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, Λεωφ. Ελλάδος 11. Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου, Πάφος, τηλ. 26100292, 97743242.

Διομήδους Στέφανος, Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2. Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου, Γεροσκήπου, τηλ. 26961999, 99683122.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πογιατζή Ειρήνη, Λεωφ. Πρωταρά 191, κατάστημα 2. Πλησίον υπεραγοράς «Μετρό», Παραλίμνι, τηλ. 23250200.

Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.