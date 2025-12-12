Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να σημειώσει πτώση και την Τρίτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυμαινόμενη κοντά ή και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.