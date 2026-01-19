Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα παροδικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν τοπικά ελαφρές βροχές ή χιονόνερο στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και στους -3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και περιοχές του εσωτερικού θα σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη τα οποία είναι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακά άνοδος για να κυμανθεί μέχρι την Πέμπτη κοντά σε αυτές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 21 εκατοστά.