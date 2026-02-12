Κίτρινη προειδοποίηση για συνδυασμό βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων που θα επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί, εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 6:00 το πρωί αύριο (13/02) και θα διαρκέσει μέχρι και τις 6 το πρωί της επόμενης μέρας (14/02).

Όπως αναφέρεται, σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να ενισχύονται.

Η συνολική βροχόπτωση τοπικά, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, δυνατό να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά το 24ωρο και η ένταση της βροχής τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Screenshot

Αναλυτικά η πρόγνωση

Χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη μέχρι αύριο βράδυ.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περίπτωση καταιγίδας δυνατό να πέσει και χαλάζι. Τοπικά ενδέχεται να σχηματίζεται κατά διαστήματα αυξημένη χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται αρχικά και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Σε περίπτωση καταιγίδας δυνατό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα με τα φαινόμενα να υποχωρούν σταδιακά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τη Δευτέρα θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι τη Δευτέρα για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.