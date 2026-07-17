ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κυριακούδης Νικόλα, Προδρόμου 113. Δίπλα από το πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Στρόβολος, τηλ. 22542421, 97883160.

Σάββα Χρήστος, Λεωφ. Αθαλάσσας 146Α. Δίπλα από το κομμωτήριο «10 ΤΟ GO», Στρόβολος, τηλ. 22514131, 22356369.

Φλιός Κωνσταντίνος – Αγαθόνικος, Λυκαβηττού 9ΑΒ. 100μ. από το αρτοποιείο «Χρυσοβαλάντου», Αρχάγγελος, Λακατάμια, τηλ. 22383838, 96171370.

Σιαλή Ειρήνη, Στροβόλου 13. Απέναντι από εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης, Τσέρι, τηλ. 22330332.

Κιουρτσίδου Αφροδίτη, Λεωφ. Λάρνακας 24-26, κατ. Γ&Δ. Πλησίον Jaguar Pilakouta, απέναντι από το αρτοποιείο «Λαδάς», Λευκωσία, τηλ. 22760333, 99601099.

Ραγκαβάς Ιωάννης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 115. 100μ. από το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, απέναντι από ανθοπωλείο «Casa Di Fiori», Λατσιά, τηλ. 22486488, 22492717.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδου Χρύσω, Λεωφ. Ομονοίας 12, «Αλέξια Κορτ», Λεμεσός, τηλ. 25571632, 25770448.

Άσπρος Δημήτρης, Λεοντίου A΄ 159. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25342050, 25728208.

Σολομωνίδου Χριστιάνα, Αγίας Φυλαξεως 199, «Galaxia Center». Δίπλα από το αρτοποιείο «Ζορπάς», απέναντι από CYTA, πλησίον του κυκλικού κόμβου Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25212266, 99354537.

Χριστοφόρου Πάρης, Σπύρου Κυπριανού 8. Aπέναντι από Primetel, Cablenet, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25725521, 25724501.

Λεωνίδου Νατάσα, Κολωνακίου 60. Δρόμος «COLUMBIA», περιοχή Λινόπετρας, έναντι «ELECΤROLINE», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25327766, 25102915.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Παπαδοπούλου Λίζα, Φανερωμένης 143. Έναντι Αποθήκης «Σόλων Νεοφύτου», Λάρνακα, τηλ. 24654380, 24624699.

Κωνσταντίνου Μάριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & δίπλα από αρτοποιείο «Μέγαρτον», Αραδίππου, τηλ. 24102920, 99765384.

Νίνος Ιωάννης, Πίνδου 9. Λεωφ. Αγ. Αναργύρων, «LAMBROS COURT», SHOP 3, Λάρνακα, τηλ. 24100115.

ΠΑΦΟΣ

Θρασυβουλίδου Ραφαέλα, Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 60. 200μ. πριν το MALL, έναντι «COSMIC BOWLING», Πάφος, τηλ. 26600888.

Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλλα, Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, κατ. 1. Απέναντι από ταβέρνα «Ρόπας», Παραλίμνι, τηλ. 23822007, 97922472.

Λεοντίου Αντωνία, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.