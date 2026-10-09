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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γιάγκου Κωνσταντίνος, Γρηγόρη Αυξεντίου 36. Απέναντι από αρτοποιείο «Πανδώρα», μεταξύ Κολυμβητηρίου και εκκλησίας Αγ. Γεώργιου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22770150.

Μαλέα Ευδοκία, Αγγέλου Τερζάκη 110, κατ. 5. Πλησίον Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας, περιοχή Τύμβου, Έγκωμη, τηλ. 22315616.

Τάττης Αναστασία, Αξίου 80. Απέναντι από την υπεραγορά LIDL, Λακατάμια, τηλ. 22730600.

Αναστασιάδου Μαρία, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76. Από πρώην «Debenhams» προς Αγορά Αγ. Αντωνίου (πρώην Κεντρικό Φαρμακείο), Λευκωσία, τηλ. 22751679.

Μουρούζη Πολυκάρπου Άννα, Ανδρέα Αβρααμίδη 23Α. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», πλησίον καταστήματος λιανικής πώλησης «Μιντίκκης», Στρόβολος, τηλ. 22420040, 22420002.

Ραγκαβάς Ιωάννης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 115. 100μ. από το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, απέναντι από ανθοπωλείο «Casa Di Fiori», Λατσιά, τηλ. 22486488, 22492717.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μάρκου Αγγέλα, Μίλτωνος 27, κατ.6. Δίπλα από περίπτερο «MMS» και «Wellfoods», Λεμεσός, τηλ. 25108898, 96893387.

Παπαδοπούλου Χάιφα, Αγίας Φυλάξεως 15. Πλησίον KPMG, Λεμεσός, τηλ. 25255710, 99696390.

Λάμπρου Ιωάννα, Αγίας Φυλάξεως 145. Κάτω από τα φώτα τροχαίας επί της Σπύρου Κυπριανού, έναντι «ORCHESTRA», Λεμεσός, τηλ. 25717300.

Κωνσταντόπουλος Χρίστος, Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Λεμεσός, τηλ. 25365325.

Μεταξά Χριστίνα, Χριστάκη Κράνου 5. 100μ. από Αστυνομικό Σταθμό Π. Γερμασόγειας, πλησίον αρτοποιείου «ΣΙΓΜΑ», Γερμασόγεια, τηλ. 25314848, 99493603.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Συμεού Ελένη, Ραφαήλ Σάντη 15. Απέναντι από κλινική «Τίμιος Σταυρός», Λάρνακα, τηλ. 24254008, 99921940.

Περικλέους Ζόριτσα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24. Μεταξύ φώτων τροχαίας Δροσιάς και φώτων τροχαίας Πυροσβεστικής, έναντι πρατηρίου καυσίμων ESSO, Λάρνακα, τηλ. 24624374, 24645918.

Κωνσταντινίδου Αναστασία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69. Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια, τηλ. 24660069, 99966030.

ΠΑΦΟΣ

Στέλικου Μιχαέλα, Λεωφ. Ελλάδος 38. Έναντι υπεραγοράς «Βλαδίμηρου», 80μ. από κρεοπωλείο «Κολιός», Πάφος, τηλ. 26006101, 96719900.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Χριστοδούλου Ανδρέας, 1ης Απριλίου 85, Παραλίμνι, τηλ. 23821003, 23821685.

Γερολέμου Πετρούλα, Αχυρώνα 2, Αυγόρου, τηλ. 23922931.