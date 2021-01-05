Άρθρο του Κώστα Γουλιάμου, Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ειδική έκδοση του Φιλελεύθερου: «Η επόμενη μέρα – Πώς προχωρούμε»

Στους βασικούς άξονες της αποστολής των πανεπιστημίων είναι – inter alia – η παραγωγή και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, η συμβολή στην πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισμού και η διαμόρφωση ενός υποδείγματος δημοκρατικών αξιών διαχρονικού χαρακτήρα. Η ολοκλήρωση των εν λόγω στόχων επιτυγχάνεται µε τη στενή σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης με την κοινωνία, µε την εμβάθυνση του επιστηµονικού διαλόγου αλλά και με την αξιοποίηση, σε όλα τα επίπεδα, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και πανεπιστημιακής αυτονομίας.

Προσεγγίζοντας λοιπόν την εξέλιξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην ψηφιακά εμπλουτισμένη κοινωνία, κρίνεται πλέον αναγκαίος ο σχεδιασμός μιας συνεκτικής όσο και ολιστικής μεταρρύθμισης που θα προέρχεται από μια νέα αντίληψη για το τι ακριβώς σημαίνει αλλά και ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων στην επόμενη δεκαετία (2020-2030).

Ωστόσο για να μπορέσει το πανεπιστημιακό οικοσύστημα της Κύπρου να συνεχίσει να καινοτομεί αλλά και να είναι ποιοτικά ανταγωνιστικό σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον παραγωγής γνώσης και έρευνας, χρειάζεται να προγραμματίσει μεθοδικά διιδρυματικές και διεπιστημονικές συνέργειες. Κομβικό, επομένως, σημείο για την βιώσιμη ανάπτυξη των πανεπιστημίων αναδεικνύεται το στοιχείο ή/και κρατητήριο της διεθνοποίησης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, το οποίο ενισχύει τη διασυνδεσιμότητά τους με την οικονομία και την κοινωνία της γνώσης.

Πραγματικά, ο στρατηγικός σχεδιασμός για πρακτικές, κίνητρα και πολιτικές διεθνοποίησης, συντελεί στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος για ένα έκαστο ίδρυμα της χώρας, όπως βέβαια και για την ίδια την Κύπρο.

Οι διεθνείς γεωπολιτικές αναδιατάξεις σε πεδία οικονομίας και πολιτικής ισχύος, οι διαφοροποιήσεις στην αγορά εργασίας και, συνάμα, οι ραγδαίες μεταβολές τεχνολογίας εντείνουν και εκτείνουν το διεθνή ανταγωνισμό ανάμεσα στα πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα θέτουν ζητήματα σχετικά με την κοινωνική αποστολή του πανεπιστημίου τόσο σε εθνικό, περιφερειακό και υπερεθνικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη διεθνή και ευρωπαϊκή ακαδηµαϊκή ζωή για την επερχόμενη δεκαετία. Αξιοποιώντας δυνάμεις και δυνατότητες που αναδείχθηκαν μέσα από την κρίση της πανδημίας, υιοθέτησε στρατηγικές πολλαπλασιαστικής ισχύος με άξονα τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές εκπαίδευσης και έρευνα, την ολιστική αριστεία και καινοτοµία στη λειτουργία του και, τέλος, τη διεθνοποίηση με στόχο την ισότιµη συµµετοχή του στην διεθνή ακαδηµαϊκή ζωή.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη διεθνοποίηση, αξιοποιώντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει η ποιότητα της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πέτυχε να ενισχύσει το διεθνή του προσανατολισμό μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών με κορυφαία ιδρύματα στο κόσμο αλλά και με την προσέλκυση υψηλού επιπέδου καθηγητών και ερευνητών.

Για παράδειγμα, μετά από μια μακρά διαδικασία θεσμικής εξέτασης που διήρκεσε περίπου μια διετία και την επακόλουθη διαδικτυακή ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε μέσα στο 2020 δεκτό ως πλήρες μέλος του «Δικτύου της Ουτρέχτης» (Utrecht Network).

Σημαντική ωστόσο σελίδα στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί το σύμφωνο συνεργασίας με το πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ (University of Cambridge) και συγκεκριμένα με την Judge Business School.

Πρόκειται αναμφίβολα για υψίστης σημασίας και δυναμικής προοπτική για την ίδια την Κύπρο και, ειδικότερα, για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, καθώς θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Cambridge, ένα από τα τρία κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται με το University of Cambridge/CCAF για την ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης σε όλη τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο.

Στο μεταξύ η ίδρυση τον Οκτώβριο του CYBER.CERIDES παρέχει στις κυβερνήσεις και στις επιχειρήσεις εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον κυβερνοχώρο, καθώς και αξιολόγηση κινδύνων, ενσωματώνοντας θέματα ασφάλειας κυβερνοχώρο στις στρατηγικές κάθε οργανισμού.

Και οι τρεις αυτές κορυφαίες συνέργειες ενισχύουν περαιτέρω το ήδη ισχυρό κύρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ παράλληλα το καθιστούν περισσότερο ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

Διαμορφώνοντας τα τελευταία χρόνια μια ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική με πυρήνα τη διεθνοποίηση, τη σύνδεση με την κοινωνία-βιομηχανία και την κουλτούρα καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κατορθώσει να δημιουργήσει μια διεθνή και πρωτοπόρα εικόνα στη βάση της ακαδημαϊκής αριστείας.

Κατέχοντας σημαντική θέση στην Κύπρο και την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και του διεθνούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.