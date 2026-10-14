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Ένας άνδρας, ηλικίας 25 ετών ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Σε ένα από αυτά βρισκόταν ο άτυχος νέος, ο οποίος δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε όλο το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλα προβλήματα στη Ρόδο

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις συγκοινωνίες προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει τη Ρόδο από τα ξημερώματα, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επιχειρούν σε διάφορα σημεία του νησιού. Μέσω του 112 οι πολίτες κλήθηκαν νωρίτερα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Αντίστοιχη έκκληση έκανε πριν από λίγο και ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης πριν από λίγο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια από την Ιαλυσό προς την πόλη της Ρόδου, καθώς και στις περιοχές Αφάντου, Φαληρακίου και Αρχαγγέλου, ενώ δεκάδες οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί. Στον Αρχάγγελο, αυτοκίνητο χωρίς επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου. Η κυκλοφορία διακόπηκε στον δρόμο Αρχαγγέλου-Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας», λόγω πτώσης μεγάλου βράχου που προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία.

Για λόγους ασφαλείας έκλεισε προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου. Στην Ιαλυσό, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικία, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άλλες σοβαρές συνέπειες. Κεραυνός έθεσε επίσης εκτός λειτουργίας το ηλεκτρικό σύστημα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, διακόπτοντας την εκπομπή του σταθμού. Στην περιοχή του Αρχαγγέλου εμφανίστηκε διπλός υδροστρόβιλος, από τον οποίο δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Προσωρινά διακόπηκαν τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας εντός της πόλης, από και προς το λιμάνι της Ακαντιάς, καθώς και στη γραμμή Ρόδου-Φαληρακίου. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σύμη, ενώ στη Ρόδο δεν λειτουργούν επίσης οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, το δημοτικό ωδείο και τα δημοτικά εργαστήρια.

Από τις 12:30 το μεσημέρι έκλεισαν, για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού, οι αρχαιολογικοί χώροι Λίνδου, Καμίρου και Ακροπόλεως Ιαλυσού-Φιλερήμου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ματαιώθηκε επίσης η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου. Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σε ύφεση βρίσκεται η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης έως και 9 μποφόρ, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Η Επιτροπή συνεδρίασε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και την εκτίμηση της κατάστασης για τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.



Σε Red Code επτά περιοχές

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται έως και σήμερα επτά περιοχές της χώρας. Πρόκειται για:

– Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

– Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.

– Την Περιφέρεια Αττικής.

– Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

– Την Περιφέρεια Κρήτης.

– Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας.

– Την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους δήμους, τις περιφέρειες και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.



Πτώσεις δέντρων και μηνύματα του 112

Όπως ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν αρκετά περιστατικά, κυρίως εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και των πτώσεων δέντρων. Τα συμβάντα αντιμετωπίστηκαν με τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔΙΚ και σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές.

Όπου κρίθηκε απαραίτητο, ενεργοποιήθηκε το 112, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών και των συνοδών φαινομένων.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και αξιολογούν διαρκώς τα δεδομένα, ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες στις περιοχές που εξακολουθούν να επηρεάζονται.



Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για καταιγίδες σε 5 περιοχές

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7/2026, που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων – 112 για εκκένωση οικισμού στην Εύβοια

Συνολικά 58 κλήσεις έχει δεχτεί για την Αττική και την Εύβοια το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί.



Ειδικότερα, στην Αττική η Πυροσβεστική έχει δεχτεί 38 κλήσεις κι έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων, ενώ στην Εύβοια 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.



Λίγο πριν τις 12.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρυκάπα στην Εύβοια να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Μήνυμα από το 112 εστάλη νωρίτερα σήμερα το πρωί και σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Σημειώνεται ότι η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα, σύμφωνα με τοπικά μέσα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην οδική σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με τη Χαλκίδα.



Ζημιές στην Σκιάθο

Ζημιές καταγράφηκαν και στην Σκιάθο από την κακοκαιρία που έπληξε τις Βόρειες Σποράδες τα τελευταία 24ωρα. Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές, ενώ, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.



«Συνεχίζει η βροχή και οι άνεμοι. Κάνουμε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο που έχουμε κάποια φερτά. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και δύο αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. Το φαινόμενο φαίνεται ότι υποχωρεί», σημειώνει ο κ. Τζούμας προσθέτοντας πως 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων και τη διενέργεια αυτοψιών από τα τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.





Αλόννησος: Προσάραξη ιστιοφόρου στη νήσο Περιστέρα

Επιπλέον, στη νήσο Περιστέρα, στην περιοχή της Αλοννήσου, προσάραξε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.



Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν στελέχη του Λιμενικού, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αλοννήσου.



Στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 μποφόρ.



Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου να παραμένει σε ισχύ έως τις 3 το μεσημέρι.



Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.



Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Παράλληλα, έχει διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας – Καματερό Πειραιά.



Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά τρία πρωινά δρομολόγια, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται να επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αποφασιστεί η εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων.



Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Πρίνου – Καβάλας, Αγίας Μαρίνας – Νέων Στύρων και Αρκίτσας – Αιδηψού.



Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.

protothema.gr