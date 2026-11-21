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Μια διαφορετική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του διαβήτη παρουσιάζουν επιστήμονες από τη Σιγκαπούρη.

Aνέπτυξαν ένα πειραματικό εμφύτευμα που αξιοποιεί την ίδια τη γλυκόζη του οργανισμού ως πηγή ενέργειας, προκειμένου να συμβάλει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Η νέα τεχνολογία, με την ονομασία NeuroAxis, δεν χρειάζεται μπαταρία ή εξωτερική ασύρματη τροφοδοσία. Αντίθετα, χρησιμοποιεί τη γλυκόζη που υπάρχει φυσιολογικά στον οργανισμό για να παράγει την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature, έδειξαν ότι η συσκευή κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τη ρύθμιση του σακχάρου σε αρουραίους με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.

Σε ορισμένα πειραματικά μοντέλα, μάλιστα, οι ευεργετικές επιδράσεις διατηρήθηκαν ακόμη και μετά τη διακοπή της παρέμβασης.

Πρόκειται, ωστόσο, για προκλινική έρευνα. Η συσκευή δεν έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διαπιστωθεί εάν η τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντική θεραπευτική επιλογή.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων.

Η βασική καινοτομία βρίσκεται στον συνδυασμό δύο λειτουργιών: της παρακολούθησης των μεταβολών της γλυκόζης και της ηλεκτρικής διέγερσης του νευρικού συστήματος.

Το NeuroAxis διαθέτει ειδικό στοιχείο παραγωγής ενέργειας, το οποίο αξιοποιεί τη γλυκόζη του οργανισμού. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ενός συστήματος νευροδιέγερσης.

Όταν τα επίπεδα γλυκόζης ξεπεράσουν ένα προκαθορισμένο όριο, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιήσει ηλεκτρικά ερεθίσματα προς το πνευμονογαστρικό νεύρο.

Το συγκεκριμένο νεύρο αποτελεί βασική οδό επικοινωνίας μεταξύ του εγκεφάλου και εσωτερικών οργάνων, συμμετέχοντας στη ρύθμιση πολλών λειτουργιών του οργανισμού.

Οι ερευνητές σχεδίασαν το εμφύτευμα ώστε να μιμείται έναν φυσικό μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος, ο οποίος επηρεάζει τόσο τη φλεγμονή όσο και τον μεταβολισμό.

Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται τεχνητός νευροανοσολογικός άξονας.

Παρεμβαίνει στη φλεγμονή και στον μεταβολισμό

Η σημασία της νέας τεχνολογίας δεν περιορίζεται στην ηλεκτρική διέγερση ενός νεύρου.

Οι επιστήμονες επιχείρησαν να επηρεάσουν τους μηχανισμούς που συνδέουν τη χρόνια φλεγμονή με τη διαταραχή της ρύθμισης του σακχάρου.

Η φλεγμονή και οι δυσλειτουργίες στην επικοινωνία μεταξύ νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος μπορούν να επηρεάσουν τη δράση της ινσουλίνης και τη μεταβολική ισορροπία.

Το NeuroAxis σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβολές της γλυκόζης και να ενεργοποιεί τη νευροδιέγερση όταν χρειάζεται.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα σύστημα κλειστού βρόχου, στο οποίο η μεταβολική κατάσταση του οργανισμού καθορίζει την ενεργοποίηση της παρέμβασης.

Σε αντίθεση με συστήματα που παρέχουν συνεχή ηλεκτρική διέγερση, η νέα συσκευή επιχειρεί να προσαρμόζει τη λειτουργία της στις ανάγκες που ανιχνεύει.

Τι έδειξαν τα πειράματα στον διαβήτη τύπου 1

Στα πειραματικά μοντέλα διαβήτη τύπου 1, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η χρήση του NeuroAxis συνδέθηκε με ανάκαμψη των βήτα κυττάρων του παγκρέατος, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ινσουλίνης.

Παράλληλα, καταγράφηκε περιορισμός συγκεκριμένων φλεγμονωδών ανοσολογικών αποκρίσεων.

Το εύρημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο διαβήτης τύπου 1 χαρακτηρίζεται από την καταστροφή των βήτα κυττάρων μέσω αυτοάνοσων μηχανισμών.

Ωστόσο, η παρατήρηση ανάκαμψης των κυττάρων σε πειραματόζωα δεν σημαίνει ότι έχει ανακαλυφθεί τρόπος αποκατάστασης της παραγωγής ινσουλίνης σε ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των μηχανισμών και της διάρκειας των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα στον διαβήτη τύπου 2

Στα πειραματικά μοντέλα διαβήτη τύπου 2, η συσκευή φάνηκε να επηρεάζει τη λειτουργία των μακροφάγων, κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που συμμετέχουν στις φλεγμονώδεις διεργασίες.

Η παρέμβαση συνδέθηκε με περιορισμό της χρόνιας συστηματικής φλεγμονής και βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης βελτίωση της ανοχής στη γλυκόζη και της συνολικής γλυκαιμικής ρύθμισης.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον θεωρείται ότι τα αποτελέσματα δεν περιορίστηκαν στη χρονική περίοδο κατά την οποία λειτουργούσε η συσκευή, αλλά σε ορισμένα πειράματα διατηρήθηκαν και μετά τη διακοπή της παρέμβασης.

Η παρατήρηση αυτή δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η νευροδιέγερση μπορεί να προκαλεί πιο παρατεταμένες μεταβολές στη λειτουργία του ανοσοποιητικού και του μεταβολισμού.

Γιατί η απουσία μπαταρίας έχει σημασία

Ένα από τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα του NeuroAxis είναι ότι δεν εξαρτάται από συμβατική μπαταρία.

Οι εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικές συσκευές συχνά χρειάζονται εξωτερική τροφοδοσία, επαναφόρτιση ή αντικατάσταση της πηγής ενέργειάς τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, η ενέργεια παράγεται από τη γλυκόζη που υπάρχει ήδη στον οργανισμό.

Η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε μελλοντικά να διευκολύνει την ανάπτυξη εμφυτεύσιμων συστημάτων που λειτουργούν αυτόνομα και ανταποκρίνονται στις μεταβολές του οργανισμού.

Δεν έχει αποδειχθεί, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ανθρώπους.

Πόσο κοντά βρίσκεται η εφαρμογή στους ασθενείς;

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η νέα προσέγγιση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε αρουραίους και δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η συσκευή μπορεί να ρυθμίσει με ασφάλεια το σάκχαρο σε ανθρώπους.

Πριν εξεταστεί ενδεχόμενη κλινική εφαρμογή, θα πρέπει να αξιολογηθούν η μακροχρόνια ασφάλεια του εμφυτεύματος, η αντοχή των υλικών του, η επίδραση της νευροδιέγερσης σε διαφορετικούς οργανισμούς και η διάρκεια των μεταβολικών αποτελεσμάτων.

Εφόσον η προσέγγιση αποδειχθεί ασφαλής και αποτελεσματική σε μελλοντικές μελέτες, θα μπορούσε να ανοίξει νέες δυνατότητες στην αντιμετώπιση του διαβήτη και άλλων μεταβολικών διαταραχών.