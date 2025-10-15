Η σύνδεση της Κύπρου με τις ευρωπαϊκές χώρες για σκοπούς εκτέλεσης συνταγών για φάρμακα και σύντομης ενημέρωσης για το ιατρικό ιστορικό του κάθε πολίτη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τα δεδομένα μας και τις συνταγές μας να ταξιδεύουν μαζί μας, μέχρι στιγμής, σε Κροατία, Πολωνία, Ισπανία και Λουξεμβούργο, ενώ ακολουθεί η διασύνδεση με την Ελλάδα που αναμένεται να ανακοινωθεί στο τέλος του μήνα.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, χώρα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος εξαιτίας της διακίνησης χιλιάδων πολιτών σε καθημερινή βάση, όπως πληροφορούμαστε, η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας ενημερώθηκε από τα μέσα Σεπτεμβρίου ότι έχει δοθεί θετική αξιολόγηση από τον αρμόδιο Φορέα και ως εκ τούτου είναι πλέον θέμα χρόνου για την έναρξη της πρακτικής της διασυνοριακής περίθαλψης μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η έναρξη της διασύνδεσης των δύο χωρών, στον τομέα της υγείας, αυτή τη στιγμή παραμένει στάσιμη εξαιτίας της προγραμματισμένης αναβάθμισης της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Διασυνοριακής Υγείας.

Η σύνδεση της Κύπρου με την Ισπανία, την Κροατία και την Πολωνία αφορά τόσο την εκτέλεση συνταγών για φάρμακα όσο και την πρόσβαση σε σύντομο ιατρικό ιστορικό, όπως θα ισχύσει και για την Ελλάδα, ενώ με το Λουξεμβούργο η σύνδεση αφορά μόνο το ιατρικό ιστορικό.

Παράλληλα, όμως, προωθείται και προετοιμασία για τη λειτουργία εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα μέσω της οποίας οι πολίτες θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρμόδια Αρχή έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και αναμένεται πλέον ότι πριν το τέλος Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία κατακύρωσης της προσφοράς με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει χωρίς καθυστέρηση την υλοποίηση του έργου.

Η πρώτη φάση αναμένεται να παραδοθεί εντός οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ως εκ τούτου νεότερα πρέπει να αναμένονται την ερχόμενη άνοιξη.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία του διαγωνισμού για τον Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας Πολίτη (ΟΗΦΥΠ) στον οποίο θα περιλαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό και ιατρικά δεδομένα και θα είναι προσβάσιμος σε όλους τους επαγγελματίες υγείας (με κριτήρια και προϋποθέσεις).

Ο ηλεκτρονικός φάκελος Υγείας θα είναι, το επίσημο ηλεκτρονικό μέσο πρόσβασης, στα ιατρικά δεδομένα των πολιτών, ενώ η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας έχει ήδη προχωρήσει και στις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ώστε να υπάρχει αυτόματη μεταφορά δεδομένων από το λογισμικό του Γενικού Συστήματος Υγείας στον επίσημο φάκελο του πολίτη.

Όπως έχει ξεκαθαριστεί, η ΕΑΗΥ θα έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του Ιατρικού Φακέλου, ενώ ο ΟΑΥ θα έχει πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα αποκλειστικά για σκοπούς αποζημίωσης και διαχείρισης ασφαλιστικών παροχών.

Οι διαδικασίες και για τα τρία έργα, αναφέρθηκε στον «Φ», «βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να τηρηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα, όπως αυτά έχουν καθοριστεί και ανακοινωθεί από την Αρχή».

«Με την ενεργοποίηση των νέων διασυνδέσεων και την ανάπτυξη εργαλείων, όπως η εφαρμογή κινητού και ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, η χώρα κάνει σταθερά βήματα προς ένα ψηφιακά ώριμο και διασυνδεδεμένο σύστημα υγείας, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ πολιτών, επαγγελματιών και υπηρεσιών».