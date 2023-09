Ένα φωτογραφικό έργο από το Πανεπιστήμιo UCLan Cyprus στο Αεροδρόμιο Λάρνακας

Από την Πέμπτη 10 Αυγούστου, οι χώροι του Αεροδρομίου Λάρνακας φιλοξενούν το φωτογραφικό έργο «Explore Cyprus: Beyond the City» του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και του Επίκουρου Καθηγητή Ψηφιακών Μέσων Δρ. Χρίστου Καρπασίτη, Υπεύθυνου Ακαδημαϊκού του προγράμματος BSc (Hons) Web Design & Development του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου.

To φωτογραφικό αυτό έργο, στο οποίο συμμετείχαν ενεργά τόσο καθηγητές όσο και φοιτητές του προγράμματος BSc (Hons) Web Design & Development του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, έχει ως στόχο την ανάδειξη και προβολή της Κυπριακής υπαίθρου και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας. Για την ομαλή διεκπεραίωση του έργου συνέβαλαν σημαντικά ο κύριος χορηγός του έργου Petrolina (Holdings) Public Ltd, τα ερευνητικά κέντρα των Πανεπιστημίων UCLan Preston και UCLan Cyprus – «Centre for Cultural Preservation through Creative Practice» και «International Centre of Media, Arts and Communication – ICMAC» αντίστοιχα, οι υποστηρικτές του έργου Hellenic Bank και Hermes Airports, καθώς και οι χορηγοί επικοινωνίας Alpha Κύπρου και Reporter.

Από την πλευρά του UCLan Cyprus, ο Δρ. Καρπασίτης ανέφερε πως, «Είμαστε ενθουσιασμένοι που εκθέτουμε το φωτογραφικό αυτό έργο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, το οποίο προβάλλει την ομορφιά και τον μοναδικό χαρακτήρα της Κυπριακής υπαίθρου. Αυτή η εγκατάσταση αποτελεί παράδειγμα της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου μας και της Hermes Airports, η οποία συνδυάζει την τέχνη της φωτογραφίας με το ταξιδιωτικό πνεύμα. Καθώς ταξιδιώτες αναχωρούν από τη χώρα μας, τα φυσικά τοπία, οι γνώριμες φυσιογνωμίες, τα έθιμα και οι παραδόσεις της Κύπρου, προκαλούν μια αίσθηση νοσταλγίας αλλά και σύνδεσης με το νησί. Φιλοδοξούμε όχι μόνο να αγκαλιάσουμε και να προωθήσουμε τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, αλλά και να εμπνεύσουμε τόσο τους ντόπιους ταξιδιώτες όσο και τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τη γοητεία της Κύπρου».

Επίσης, η πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθ. Ειρήνη Πολυκάρπου, δήλωσε «Είμαστε περήφανοι για την ολοκλήρωση αυτού του ξεχωριστού έργου, το οποίο προσφέρει μια καλλιτεχνική και δημιουργική προσέγγιση στην προβολή της Κυπριακής ζωής πέραν από τις πόλεις. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στην ομάδα του έργου που κατά τον τελευταίο χρόνο επισκέφθηκε όλα τα ελευθέρα χωριά και ελεύθερες κοινότητες της Κύπρου για να αποθανατίσει αυτές τις μοναδικές στιγμές. Το Πανεπιστήμιο ευχαριστεί τους χορηγούς του έργου για τη σημαντική στήριξή τους κατά την υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και την καθοριστικής σημασίας συμβολή της Hermes Airports, για τον αντίκτυπο του έργου και την προώθηση της Κυπριακής ομορφιάς σε όλους τους ταξιδιώτες. Ευελπιστούμε ότι αυτή η προσπάθεια θα αποτελέσει το έναυσμα για περεταίρω καλλιτεχνικά έργα με έμφαση τις ομορφιές της Κύπρου και τον πολιτισμό της».

Με τη σειρά της, η Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, κα Μαρία Κουρουπή πρόσθεσε, «Η διαχρονική προβολή της Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στις προτεραιότητές μας στοχεύοντας στην ανάδειξη των στοιχείων και του πολιτισμού της χώρας μας».

Στόχος της ομάδας του έργου είναι με την ολοκλήρωση της έκθεσης στο χώρο του Αεροδρομίου Λάρνακας, το έργο να «ταξιδέψει» και σε άλλες πόλεις της Κύπρου.