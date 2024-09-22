Στις 3 Οκτωβρίου, η Λεμεσός θα ζήσει τα επίσημα εγκαίνια και των δέκα γαστρονομικών προορισμών του ARARAT – The Signature Collection — μια εμβληματική στιγμή όπου η γαστρονομία ανεβαίνει σε νέα ύψη και μετατρέπεται σε τρόπο ζωής.

Ήδη ανοιχτό στο κοινό, το Cloud9 έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο fine dining της Λεμεσού, ξεχωρίζοντας για το μοναδικό γαστρονομικό του όραμα και για τη φιλοξενία ενός νέου σεφ με αστέρι Michelin κάθε δύο μήνες. Κατά τη διάρκεια κάθε residency, το μενού εξελίσσεται κάθε μήνα, προσφέροντας μια διαρκώς ανανεωμένη γευστική εμπειρία.

Η γαστρονομική κατεύθυνση του ARARAT διαμορφώνεται από τον Reto H. Mathis, έναν από τους πιο καταξιωμένους Ευρωπαίους συμβούλους γαστρονομίας, με κληρονομιά που εκτείνεται από το St. Moritz έως διεθνείς εκδηλώσεις και συνεργασίες με κορυφαίες προσωπικότητες παγκοσμίως. Με περισσότερες από έξι δεκαετίες οικογενειακής παράδοσης στην υψηλή γαστρονομία, ο Mathis συνδυάζει την αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με την εκλεπτυσμένη φιλοσοφία των Άλπεων.

Από τις πιο προσωπικές στιγμές μέχρι τις μεγάλες περιστάσεις, έχει σχεδιάσει δέκα μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, καθεμία με τη δική της ατμόσφαιρα και χαρακτήρα — ανάμεσά τους και το Cloud9:

Little Italy – Αυθεντική ιταλο–μεσογειακή κουζίνα, εκεί όπου η παράδοση γεννιέται γύρω από το τραπέζι.

– Αυθεντική ιταλο–μεσογειακή κουζίνα, εκεί όπου η παράδοση γεννιέται γύρω από το τραπέζι. Balik Bar & Caviar House – Μια αποκλειστική εμπειρία σαμπάνιας και χαβιαριού (συμπεριλαμβανομένου του gold caviar), με Balik καπνιστό σολομό.

– Μια αποκλειστική εμπειρία σαμπάνιας και χαβιαριού (συμπεριλαμβανομένου του gold caviar), με Balik καπνιστό σολομό. ARARAT Lounge – Premium lounge για εκλεκτά single malts και κοκτέιλ, με ατμόσφαιρα private members club.

– Premium lounge για εκλεκτά single malts και κοκτέιλ, με ατμόσφαιρα private members club. Amorevino – Wine bar με επιμελημένη συλλογή εκλεκτών κρασιών, σχεδιασμένο για να απογειώνει κάθε οινική εμπειρία.

La Piazza – Ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, όπου φίλοι και οικογένειες γιορτάζουν τη La Dolce Vita.

– Ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, όπου φίλοι και οικογένειες γιορτάζουν τη La Dolce Vita. Giulietta Garden – Μια ήρεμη όαση κήπου για al fresco dining και για πρόποση σε μαγικές στιγμές.

– Μια ήρεμη όαση κήπου για al fresco dining και για πρόποση σε μαγικές στιγμές. Bocconcini – Ιταλικό delicatessen με φρέσκα ψωμιά, χειροποίητα ζυμαρικά, gelato και εκλεκτά εδέσματα για να τα απολαύσετε επιτόπου ή να τα πάρετε μαζί σας.

– Ιταλικό delicatessen με φρέσκα ψωμιά, χειροποίητα ζυμαρικά, gelato και εκλεκτά εδέσματα για να τα απολαύσετε επιτόπου ή να τα πάρετε μαζί σας. Romeo Garden – Ένας χαλαρός κήπος για ένα ελαφρύ γεύμα και μια ανάπαυλα μέσα στη μέρα.

– Ένας χαλαρός κήπος για ένα ελαφρύ γεύμα και μια ανάπαυλα μέσα στη μέρα. Emporio – Πολυμορφικός χώρος για επαγγελματικές συναντήσεις, ιδιωτικές εκδηλώσεις και κομψές γιορτές.

Το ARARAT – The Signature Collection δεν είναι ακόμη μια ανάπτυξη, είναι ένας νέος προορισμός όπου η αισθητική, η γαστρονομία, η ευεξία και ο πολιτισμός συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία. Το έργο φέρει την υπογραφή της CDA Group, μιας από τις ηγετικές δυνάμεις της κυπριακής αγοράς ακινήτων.

3 Οκτωβρίου – Εγκαίνια Γαστρονομικών Προορισμών

Τα εγκαίνια των 10 γαστρονομικών χώρων του ARARAT (με το Cloud9 ήδη σε λειτουργία) στις 3 Οκτωβρίου σηματοδοτούν την απαρχή ενός προορισμού που επαναπροσδιορίζει τη γαστρονομική σκηνή της Λεμεσού. Ενός χώρου όπου η γαστρονομία, ο πολιτισμός και η κομψότητα συναντιούνται — και κάθε τραπέζι αφηγείται μια ιστορία.

Κλείστε την εμπειρία σας εδώ: link ή τηλεφωνήστε στο 8000 2424.

Θα βρείτε το ARARAT – The Signature Collection στη Λεωφόρο Αμαθούντος 184, 4533 Παρεκκλησιά, Λεμεσός, στο Facebook, στο Instagram και στην ιστοσελίδα www.ararat.com.cy