Με αίσθημα ικανοποίησης και συνέπειας προς την πολιτική Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG), η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης SAFE BULKERS Inc. και ο Διευθύνων Σύμβουλος της, Πόλυς Β. Χατζηωάννου, πραγματοποίησαν τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025, την τελετή απονομής υποτροφιών στα γραφεία της εταιρείας στη Λεμεσό.

Ένας θεσμός που διοργανώνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, και που ξεκίνησε με στόχο να στηρίξει τους νέους φοιτητές της Κύπρου. Σήμερα, συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερη απήχηση, δυναμική και έμπνευση και επιβραβεύει φοιτητές και φοιτήτριες που διακρίνονται για το ήθος, τη συνέπεια και την ακαδημαϊκή τους αριστεία

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Κυρία Ζωή Πολυδώρου, 1η Λειτουργός Εκπαίδευσης & Επαρχιακή Επιθεωρήτρια Λεμεσού, ο κύριος Γιάννης Αρμεύτης, Δήμαρχος Λεμεσού και ο Κύριος Γιάννης Τσουλόφτας Πρόεδρος Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού.

Και φέτος, δέκα εκλεκτοί φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιλέχθηκαν μέσα από μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, πληρώντας όλα τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος.

Το 5ο Ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, πρόσφερε δέκα (10) υποτροφίες ύψους €10.000 εκάστη, σε Κύπριους ή Έλληνες πολίτες εγκατεστημένους στην Κύπρο, οι οποίοι πραγματοποιούν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε ειδικότητες όπως:



– Ναυπηγική και Μηχανολογία Πλοίων

– Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

– Πληροφορική, Κυβερνοασφάλεια, Τεχνητή Νοημοσύνη & Data Science

– Ναυτικό Δίκαιο

– Shipping, Trade & Finance

Είναι μεγάλη μας τιμή να στηρίζουμε τους φοιτητές στο ταξίδι της γνώσης και της εξέλιξης, καθώς ο καθένας και η καθεμία από αυτούς αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης και προόδου.

Θερμά συγχαρητήρια στους βραβευθέντες και στις οικογένειές τους — με τις καλύτερες ευχές μας για μελλοντικές επιτυχίες και δημιουργικές προοπτικές.