H Gordian παρουσιάζει μοναδικά τεμάχια στην επαρχία Πάφου για οικιστική ανάπτυξη. Η επένδυση σε γη προσφέρει ελκυστικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και αξιοποίηση.

Δείτε όλες τις επιλογές σε οικιστικά τεμάχια στην Πάφο ΕΔΩ.

Έντεκα τεμάχια στην Αναβαργό, Πάφος (Αρ. αναφοράς 7455)

Τα τεμάχια βρίσκονται κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και τη Λεωφόρο Μεσόγης, ενώ προσφέρουν πανοραμική θέα στη θάλασσα.

Πωλούνται στη μοναδική τιμή των €2.550.000.

Eνοποιημένα, έχουν συνολικό εμβαδόν 100,406 τ.μ. και εμπίπτουν στην οικιστική ζώνη και ζώνη προστασίας. Τα τεμάχια 258 και 549 είναι μερίδια 96% το καθένα.



Έχει υποβληθεί αίτηση για διαχωρισμό του τεμαχίου σε 44 οικόπεδα.

Το ακίνητο είναι κατάλληλο για ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών ή για ενιαία ανάπτυξη. Προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Τεμάχιο στη Μεσόγη, Πάφος (Αρ. αναφοράς 6669)

Το τεμάχιο βρίσκεται 500μ από το κέντρο της Μεσόγης και 800μ από το Μέσα Χωριό.

Πωλείται στην τιμή ευκαιρίας των €500.000.

Έχει συνολικό εμβαδόν 9,150 τ.μ. και αποτελεί μια φανταστική ευκαιρία ανάπτυξης με πανοραμική θέα στη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο της Πάφου.



Έχει υποβληθεί πολεοδομική άδεια για διαχωρισμό του τεμαχίου σε 9 οικόπεδα (εκκρεμεί έγκριση από τις αρχές).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Oικόπεδο στην Πόλη Χρυσοχούς, Πάφος (Αρ. αναφοράς 6670)

Το ακίνητο βρίσκεται σε πλεονεκτική τοποθεσία μόνο 500μ από το κέντρο και 1,5 χλμ. από το λιμάνι της Πόλης Χρυσοχούς.

Πωλείται στην ελκυστική τιμή των €700.000.

Έχει εμβαδόν 13,676 τ.μ. και είναι ιδανικό για την ανάπτυξη συγκροτήματος κατοικιών. Η τοποθεσία του προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση προς το παραλιακό μέτωπο της περιοχής.

Το τεμάχιο επωφελείται από συνολική πρόσοψη δρόμου 272μ.

Δες όλες τις πληροφορίες για το ακίνητο ΕΔΩ.

Τεμάχιο στην Τρεμιθούσα, Πάφος (Αρ. αναφοράς 8435)

Το τεμάχιο βρίσκεται 500μ από το κέντρο του χωριού και 400μ από τον δρόμο Τρεμιθούσας-Τάλας.

Πωλείται στη μοναδική τιμή των €205.000.

Το τεμάχιο έχει έκταση 2,676 τ.μ. και εφάπτεται σε δημόσιο δρόμο με πρόσοψη 2μ στο νοτιοδυτικό όριο και πρόσοψη 20μ στο βορειοδυτικό όριο.

Προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στις κοντινές κοινότητες και στο κέντρο της Πάφου.

Δείτε όλες τις πληροφορίες ΕΔΩ.