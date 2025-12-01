Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, ανοίγει τις εμβληματικές του πόρτες στις 2 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το τοπίο της φιλοξενίας στη Λευκωσία, και στην Κύπρο γενικότερα.

Ένα νέο σημείο αναφοράς προσγειώνεται στην καρδιά της Λευκωσίας, καθώς το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, μέλος του χαρτοφυλακίου της Marriott Bonvoy, ανοίγει τις πόρτες του στις 2 Δεκεμβρίου. Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ανακοινώνει υπερήφανα την άφιξη του πλέον εμβληματικού και φιλόδοξου νέου έργου της, καθώς σηματοδοτεί το λανσάρισμα του Autograph Collection brand στην Κύπρο, το οποίο μάλιστα φιλοξενείται σε ένα ιστορικό κτήριο, που κάποτε όριζε την κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας.

Το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο έρχεται να επαναπροσδιορίσει το ίδιο το νόημα της φιλοξενίας στη Λευκωσία και την Κύπρο, ενώνοντας την ιστορική κληρονομιά της πρωτεύουσας με τις κορυφαίες εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και προτάσεις ενός διεθνούς premium brand φιλοξενίας. Το ξενοδοχείο πάντοτε πρωταγωνιστούσε στην πολιτική και διπλωματική ιστορία της Κύπρου και παραδοσιακά αποτελούσε το μέρος στο οποίο λαμβάνονταν σημαντικές διεθνείς αποφάσεις και σχηματίζονταν συμμαχίες. Είναι ένα κτήριο τεράστιας σημασίας και βαθιά συνδεδεμένο με την ίδια την πόλη. Όλη αυτή η σημαντική κληρονομιά έχει συμπεριληφθεί στο concept “The Do’s of the Diplomat”, που ενώνει την κομψότητα και την πολυπλοκότητα της ιστορίας του κτηρίου με το δυναμικό πνεύμα της σύγχρονης Κύπρου.

Μέσα από τις μεγαλοπρεπείς του πόρτες η μαγεία περιμένει σε κάθε γωνία, κάθε όροφο και κάθε χώρο. Ανεπιτήδευτη κομψότητα και ουσιαστική αυθεντικότητα συναντώνται σε ένα περιβάλλον κορυφαίας διαμονής, εξαιρετικών εστιατορίων, γεμάτων ζωή μπαρ, μαγευτικών πισινών, πανέμορφων εγκαταστάσεων spa και wellness, υπερσύγχρονων χώρων για events και meetings, καθώς και καταστημάτων υψηλότατου επιπέδου. Εδώ αναγεννάται ένα νέο lifestyle.

Μέσα στα 265 δωμάτια και τις 18 σουίτες του νέου ξενοδοχείου οι επισκέπτες προσκαλούνται να βιώσουν μία νέα εμπειρία φιλοξενίας. Χαλαρωτικοί, γήινοι τόνοι, φυσικά υλικά, γενναιόδωροι χώροι, υπερσύγχρονη τεχνολογία, premium παροχές και ένα κομψό μείγμα νοσταλγικών στοιχείων και σύγχρονων ανέσεων, δημιουργούν μία μοναδική πρόταση διαμονής στην καρδιά της πρωτεύουσας, ένα νέο “home-away-from-home” για τους επιφανείς επισκέπτες.

Το πανέμορφο Grand Room με τα κομψά σαλόνια και τις ιδιωτικές γωνιές, το κομψό Library με το μοντέρνο business centre του, οι πολυάριθμοι χώροι για εκδηλώσεις και συναντήσεις, το εντυπωσιακό Incognito Bar, το signature Magic Box -μία ιδιαίτερη κατασκευή για την έκθεση αντικειμένων που κάποτε ανήκαν σε εξέχουσες προσωπικότητες και κράτη-, και μία συλλογή από πολυτελή καταστήματα, είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν αυτόν τον συναρπαστικό νέο κόσμο.

Εξαιρετικά εστιατόρια και μπαρ αναμένουν να αναδειχθούν στο απόλυτο σκηνικό για αξέχαστες στιγμές απόλαυσης, διασκέδασης και αναβαθμισμένων γευστικών επιλογών. Το πρώτο εστιατόριο Sumosan στην Κύπρο θα είναι μέρος της λαμπερής νέας ζωής του ξενοδοχείου, φέρνοντας τη διάσημη ιαπωνική fusion κουζίνα του στη Λευκωσία. Ταυτόχρονα, η ιστορική Orangery επιστρέφει ανανεωμένη και αναβαθμισμένη για να αποτελέσει ξανά το απόλυτο σημείο συνάντησης της πόλης, ενώ μία νέα προσθήκη, το πανέμορφο Vetrina, συνδυάζει τα all-day vibes με κομψές εμπειρίες φαγητού, κρασιού και deli shopping.

Δύο πανέμορφες πισίνες, τοποθετημένες ανάμεσα σε καταπράσινους βοτανικούς κήπους, ένας ολόκληρος όροφος αφιερωμένος στο wellness, με την πιο όμορφη εσωτερική πισίνα, χώρους χαλάρωσης, σάουνα, steam room, το υπερσύγχρονο γυμναστήριο Axis, ένα yoga & pilates activity room, αλλά και ένα υγιεινό juice bar, ανεβάζουν τον πήχη όσον αφορά στις εμπειρίες wellness στην πρωτεύουσα. Σύγχρονα γήπεδα paddle και τένις έρχονται να ολοκληρώσουν το παζλ για τους λάτρεις των σπορ, ενώ το exclusive Sole Spa, στον ημιώροφο, με τις διάσημες προσωποποιημένες θεραπείες του, καθώς και ένα προσεγμένο beauty salon στο ισόγειο, υπόσχονται να προσφέρουν ασύγκριτες υπηρεσίες.

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, έρχεται και μαζί φέρνει την καλύτερη και την πιο συναρπαστική πλευρά της ζωής, μίας ζωής γεμάτης χαλάρωση και διασκέδαση, κομψότητα και χάρη, φαγητό και κρασί, ευζωία και άσκηση, business & leisure, αρχιτεκτονική και design, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις στην πιο ουσιαστική και ικανοποιητική εκδοχή τους.

The Landmark Nicosia, Autograph Collection

thelandmarknicosia.com

info@thelandmarknicosia.com

+357 2237 7777

Σχετικά με την MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Με στόχο τη δημιουργία μοναδικών προορισμών, που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.

MHV Mediterranean Hospitality Venture PLC

mhvgroup.com

headoffice@mhvgroup.com

+357 2584 2900