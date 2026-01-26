Η XM στήριξε την αναγνώριση των γυναικών που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά για το έργο, την καινοτομία και την κοινωνική τους προσφορά σε διάφορους τομείς, όπως η επιστήμη, η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υποστηρίζοντας τη βράβευση της κατηγορίας επιστημονικής αριστείας «Γυναίκα Επιστήμονας / Ακαδημαϊκός της Χρονιάς».

Στην κατηγορία «Επιστήμονας / Ακαδημαϊκός» αναδείχθηκε η Δρ. Πάννη Τριφυλλή, μοριακή βιολόγος και ειδική στην ανθρώπινη γενετική, σε μία ξεχωριστή βράβευση που τιμά το ερευνητικό της έργο και τη συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης.

Στην ίδια κατηγορία, υποψήφιες ήταν τέσσερις εξαιρετικές επιστήμονες, οι οποίες ξεχώρισαν για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους πορεία:

Ειρήνη Χρυσάνθου, Ερευνήτρια Βιο-στατιστικής και Βιοπληροφορικής

Ιωάννα Παπασολωμού, Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ευθυμία Νικήτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοαρχαιολογίας, Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό (STARC), Ινστιτούτο Κύπρου

Αναστασία Κωνσταντινίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας – Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου και Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Η XM εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλες τις υποψήφιες και τις νικήτριες των υπόλοιπων κατηγοριών των βραβείων για το 2025, οι οποίες αναδεικνύουν την πολυμορφία, το ταλέντο και την αφοσίωση των γυναικών στην κοινωνία. Συγχαίρει όλες τις βραβευμένες και υποψήφιες για τη διακεκριμένη παρουσία τους και τη σημαντική τους συμβολή, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής και ψηφοφορίας. Ο θεσμός Madame Figaro Women of the Year Awards 2025 συνεχίζει να αναδεικνύει πρότυπα που εμπνέουν νέες γενιές γυναικών σε κάθε τομέα δραστηριότητας.

Οι στρατηγικοί πυλώνες της ΕΚΕ

Η XM, με ισχυρή παρουσία στο διεθνή χώρο των διαδικτυακών επενδυτικών υπηρεσιών και με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας, έχει οικοδομήσει τη φήμη της όχι μόνο για την αξιοπιστία και την καινοτομία της, αλλά και για την έμπρακτη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η XM έχει υιοθετήσει μια ολιστική στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), θεωρώντας την όχι συμπληρωματική, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της ταυτότητας. Το όραμα που καθοδηγεί τις πρωτοβουλίες της είναι σαφές: να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ουσιαστική αξία στους ανθρώπους και τις κοινότητες τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Η ΧΜ λειτουργεί σε ένα από τα πλέον αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια. Ο Όμιλος XM δραστηριοποιείται αποκλειστικά μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και εννέα ακόμη διεθνών ρυθμιστικών αρχών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η FCA του Ηνωμένου Βασιλείου και η CFTC των Ηνωμένων Πολιτειών, από τις αυστηρότερες εποπτικές αρχές παγκοσμίως. Συνεργάζεται με κορυφαίους διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, υποβάλλεται σε διαρκείς εποπτικούς ελέγχους για τις διαδικασίες της στην πρόληψη ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και συμμορφώνεται πλήρως με τις κυρώσεις των διεθνών οργανισμών.

Η ΧΜ είναι και ο πιο πολυβραβευμένος broker παγκοσμίως. Έχει βραβευτεί 53 φορές από την ίδρυση της, με πιο πρόσφατες διακρίσεις αυτές του καλύτερου Broker, σε Ευρώπη, Αυστραλία, Ασία και Μέση Ανατολή από τον οργανισμό Forex World Finance, καθώς και του Broker με την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών παγκοσμίως.

Η XM εργοδοτεί πέραν των 2000 υπαλλήλων ανά τον κόσμο, και έχει επιλέξει συνειδητά να διατηρεί την έδρα της στην Κύπρο με το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων να είναι Κύπριοι και/ή να προέρχεται από την τοπική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη σημαντική και διαρκή συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία και στο ΑΕΠ του νησιού.

Για ακόμα μια χρονιά, η XM αποδεικνύει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της, επενδύοντας στους ανθρώπους και στις κοινότητες για ένα καλύτερο μέλλον. Για να μάθετε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες της XM, μπορείτε να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook: XM Culture, Instagram: @xmculture και στα νέα κανάλια στο YouTube και TikTok).