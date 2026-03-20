Η Λεμεσός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον XM Μαραθώνιο Λεμεσού, με την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του νησιού να έχει ήδη ξεκινήσει.

Για πρώτη χρονιά με την XM στο πλευρό της ως ονομαστικό χορηγό, η διοργάνωση επιστρέφει το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου. Η πόλη θα φιλοξενήσει περισσότερους από 17.000 δρομείς από 68 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη συνεχή ανάπτυξη του θεσμού.

Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά, τη βιωσιμότητα και τη συμμετοχικότητα, δημιουργώντας ένα δυναμικό διήμερο δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Με αφετηρία τον Μόλο Λεμεσού, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι διαδρομές που απευθύνονται σε όλους. Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο, 21/03 με τον Primetel Εταιρικό Αγώνα 5 χλμ. και το McDonald’s Kids Race, ενώ η δράση κορυφώνεται την Κυριακή, 22/03 με τις μεγάλες διαδρομές, τον XM Μαραθώνιο 42 χλμ., τον Muskita Ημιμαραθώνιο 21 χλμ., τον Πετρολίνα Δρόμο Ενέργειας 10 χλμ. και τον Axlebolt Ατομικό Δρόμο 5 χλμ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και φέτος στον κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, με δράσεις που, σε συνεργασία με τον ονομαστικό χορηγό, την XM, στηρίζουν τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Σε αυτή την προσπάθεια ευαισθητοποίησης συμμετέχουν ως ambassadors δύο VIP αθλητές, ο Κύπριος ποδοσφαιριστής Λεωνίδας Κυριάκου και ο παραθλητής, πρωταθλητής στίβου από την Ελλάδα, Αλέξανδρος Σκούρτης.

Παράλληλα, οι δρομείς έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσα από τη συμμετοχή τους, μέσω της πλατφόρμας givengain.com.

Μέσω της πρωτοβουλίας GO BLUE by Muskita Aluminium Industries, ο Μαραθώνιος ενισχύει επίσης τη δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη, υλοποιώντας πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διοργάνωσης και ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση.

Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκονται περισσότεροι από 800 εθελοντές, οι οποίοι, μαζί με τα καθιερωμένα cheering points, δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα ενθάρρυνσης και συμμετοχής σε κάθε σημείο της διαδρομής.

Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού επιστρέφει πιο δυναμικός από ποτέ, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει από κοντά μια μοναδική, αναβαθμισμένη εμπειρία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ*

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3

09:00: Primetel Εταιρικός Αγώνας 5KM

10:45: McDonald’s Kids Race 1KM (9-12 ετών)

10:55 McDonald’s Kids Race 1KM (6-8 ετών)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3

07:15: XM Μαραθώνιος Δρόμος 42ΚΜ

07:25: Muskita Ημιμαραθώνιος Δρόμος 21ΚΜ

07:45: Πετρολίνα Δρόμος Ενέργειας 10ΚΜ

11:00: Axlebolt Aτομικός Δρόμος 5ΚΜ

*Όλες οι εκκινήσεις των αγώνων θα δοθούν στον Μόλο της Λεμεσού, στο ύψος του Yellow Cafe, πλην του McDonald’s Kids Race 1 KM και του Axlebolt Ατομικού Δρόμου 5ΚΜ, η εκκίνηση των οποίων θα δοθεί στην παραλιακό δρόμο της Λεμεσού, επί της οδού Σπύρου Αραούζου.