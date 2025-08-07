Συνελήφθη χθες βράδυ βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση 21χρονος στη Λευκωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης όπου, στις 29 Ιουλίου, 2025, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέραν των έξι κιλών κάνναβης στη Λευκωσία, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 21χρονου. Διενεργήθηκε επίσης έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο, δύο κάρτες κινητής τηλεφωνίας και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Σημειώνεται ότι, για την ίδια υπόθεση, τελεί υπό οκταήμερη κράτηση άλλος 21χρονος.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.